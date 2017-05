Le Festival des arts fait vibrer Montréal-Nord depuis déjà 10 ans







MONTRÉAL-NORD, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 10e Festival des arts de Montréal-Nord se déroulera du 25 au 31 mai dans 10 lieux de l'arrondissement, en présence de près de 200 artistes qui feront partager au public leur passion des arts de la scène, des arts visuels et métiers d'art, des arts littéraires et des arts de la table.



« Cet anniversaire marque un jalon dans la vie de cet événement unique qu'est le Festival des arts de Montréal-Nord, où les artistes de toutes disciplines et de tous âges se côtoient avec bonheur, et que les citoyens d'ici peuvent découvrir à quelques pas de chez eux », a souligné Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord. « La programmation variée fait une belle place aux nombreux artistes de l'arrondissement et j'espère de tout coeur que le public sera au rendez-vous pour apprécier leurs talents et passer de bons moments », a ajouté Mme Black.



La jeunesse à l'avant-scène

Fiers ambassadeurs de la musique et de leur école, les 19 jeunes du Stage Band de l'école secondaire Henri-Bourassa ouvriront le Festival à la salle Oliver-Jones de la Maison culturelle et communautaire (MCC). Des élèves en classes d'accueil de l'école Sainte-Colette présenteront une pièce intitulée Un jour, la nuit... une création théâtrale qui aborde le thème de l'immigration. Aussi, le groupe Overstorm fera renaître les légendes du rock et du Heavy Metal des groupes des années 1980. Sur la scène du Cabaret de la MCC, de jeunes humoristes pourront tester leurs numéros au cours d'une soirée spéciale avec les Z'importés, ou s'adonner au karaoké.

Les jeunes artistes seront aussi présents dans le volet arts visuels et métiers d'art. Des photos de Montréal-Nord, réalisées au cours d'un projet de médiation culturelle, feront l'objet d'une exposition, No(s)rd regards, et les finalistes au concours Maire et mairesse d'un jour verront leurs photographies exposées.

La découverte au rendez-vous

Du côté musique, de belles découvertes sont à faire, avec l'ensemble Punteado, chansons et musique de la Nouvelle-Espagne, et Abel Hassing, spécialiste de la musique mauricienne et de l'instrument ravanne, de même que le projet multimédia TwinMuse, musique et cinéma avec les pianistes-duettistes Hourshid et Mehrshid Afrakhteh. Oscar Salazar Varela, musicien et responsable de la collection du Programme de prêt d'instruments de musique de la Financière Sun Life, propose un atelier-concert. Au programme également, un tam-tam citoyen et une soirée «?micro ouvert?» au cabaret.

Musique, théâtre, conte, poésie, lecture de textes, expositions dans divers lieux en collaboration avec le collectif des Artistes en arts visuels du nord de Montréal, défilé de mode, conférences sur Montréal, souper gastronomique, festival des boulettes, grand solde de livres et autres surprises... Faites-vous plaisir et prenez part à la fête!

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 17:01 et diffusé par :