375e anniversaire de Montréal - La fondation de Montréal est désignée comme événement historique

QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 17 mai 1642, il y a exactement 375 ans, le groupe dirigé par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance fondait Ville-Marie, qui deviendra Montréal. Ce moment déterminant de l'histoire du Québec est désigné comme événement historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Cette annonce s'est faite dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal qui avaient lieu aujourd'hui. Le premier ministre du Québec ainsi que plusieurs ministres et députés ont d'ailleurs pris part aux activités et souligné la contribution de toutes les communautés, notamment celle des Premières Nations du Québec et du Labrador et de la communauté anglophone.

Citations :

« En ce 17 mai 2017, c'est notre fierté à l'égard de Montréal, de notre métropole, qui s'exprime et qui résonne. C'est aussi notre fierté à l'égard de l'histoire du Québec. Cette année de commémoration est l'occasion choisie pour réaffirmer fièrement qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous voulons pour l'avenir. En désignant la fondation de Montréal comme événement historique, nous rendons hommage à nos fondateurs et nous nous souvenons ensemble de nos origines. »

Philippe Couillard, premier ministre

« La désignation comme événement historique de la fondation de Montréal met en valeur cette date importante dans l'histoire du Québec et dans notre mémoire collective, mais elle souligne aussi la grande vitalité et le dynamisme qui font de la métropole ce qu'elle est aujourd'hui : un lieu bouillonnant de créativité et de culture. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Par cette désignation, le Gouvernement du Québec contribue à la mise en valeur de la riche histoire montréalaise. De tête de pont du commerce des fourrures en Nouvelle-France, Montréal s'est hissée au rang de métropole économique et culturelle du Québec et de grande ville du monde. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Nous cohabitons avec les communautés autochtones depuis maintenant 375 ans. Leur contribution à l'histoire de la ville de Montréal est d'une grande richesse et empreinte de leur diversité. Je suis très fier de constater que leur culture est mise en lumière par les différentes initiatives offertes dans le cadre du 375e anniversaire, puisqu'ils occupent toujours une place importante dans le développement de la métropole. »

Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

La Loi sur le patrimoine culturel permet au ministre de la Culture et des Communications de désigner des personnages, des événements et des lieux historiques. Ce pouvoir lui permet de commémorer certains personnages, événements et lieux historiques significatifs, d'entretenir leur place dans la mémoire collective et de favoriser une meilleure connaissance de l'histoire du Québec. Les éléments désignés sont inscrits au Registre du patrimoine culturel.

La fondation de Ville-Marie en 1642 est un événement significatif de l'histoire de Montréal et du Québec. Les colons venus de France se sont installés sur la pointe à Callière, à la rencontre de la rivière Saint-Pierre et du fleuve Saint-Laurent , un emplacement identifié par Samuel de Champlain en 1611. En raison de sa position stratégique, Ville-Marie , dont l'emplacement était déjà fréquenté par les Amérindiens, devient rapidement la tête de pont du commerce des fourrures en Nouvelle- France . Au cours des siècles suivants, la colonie accède au rang de métropole économique et culturelle du Québec et de grande ville du monde.

en 1642 est un événement significatif de l'histoire de Montréal et du Québec. Les colons venus de se sont installés sur la pointe à Callière, à la rencontre de la rivière et du fleuve , un emplacement identifié par en 1611. En raison de sa position stratégique, , dont l'emplacement était déjà fréquenté par les Amérindiens, devient rapidement la tête de pont du commerce des fourrures en Nouvelle- . Au cours des siècles suivants, la colonie accède au rang de métropole économique et culturelle du Québec et de grande ville du monde. La fondation de Montréal a été commanditée par la Société de Notre-Dame de Montréal, une organisation à vocation religieuse créée en 1639 par Jérôme Le Royer de La Dauversière, l'abbé Jean-Jacques Olier et Pierre Chevrier , baron de Fancamp. La Société avait comme objectif de fonder un établissement missionnaire sur l'île de Montréal, où pourraient cohabiter des Français et des Amérindiens convertis au christianisme. Au cours des siècles, Montréal est devenue la métropole du Québec et une grande ville du monde.

de Montréal, une organisation à vocation religieuse créée en 1639 par Jérôme Le Royer de La Dauversière, l'abbé et , baron de Fancamp. La Société avait comme objectif de fonder un établissement missionnaire sur l'île de Montréal, où pourraient cohabiter des Français et des Amérindiens convertis au christianisme. Au cours des siècles, Montréal est devenue la métropole du Québec et une grande ville du monde. Dans le cadre des célébrations du 375 e anniversaire de la fondation de Montréal, le Gouvernement du Québec investit à la hauteur de 60 M$ dans les festivités et de 250 M$ dans les legs. Parmi les legs importants pour notre métropole, soulignons :

anniversaire de la fondation de Montréal, le Gouvernement du Québec investit à la hauteur de 60 M$ dans les festivités et de 250 M$ dans les legs. Parmi les legs importants pour notre métropole, soulignons : Musée des beaux-arts de Montréal;



Oratoire Saint-Joseph;



Trame verte et bleue du Grand Montréal;



Recouvrement partiel de l'autoroute Ville-Marie ;

;

Gare maritime et jetée Alexandra;



OEuvres d'art public;



Mise en lumière du pont Jacques-Cartier.

