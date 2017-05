Fonds de placement immobilier Cominar annonce l'élection des fiduciaires







QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « FPI ») (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat à un poste de fiduciaire dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 6 avril 2017 a été élu fiduciaire du FPI à l'assemblée annuelle des porteurs de parts tenue aujourd'hui à Québec, au Québec.

Voici les résultats détaillés de l'élection :

CANDIDAT(E) RÉSULTAT VOTES POUR % pour ABSENTIONS DE VOTE %

D'ABSTENTIONS Michel Dallaire Élu 83 223 211 94,84 4 524 618 5,16 Luc Bachand Élu 87 138 260 99,31 609 569 0,69 Mary-Ann Bell Élue 85 046 346 96,92 2 701 483 3,08 Alain Dallaire Élu 86 632 600 98,73 1 115 229 1,27 Alban D'Amours Élu 85 719 359 97,69 2 028 470 2,31 Ghislaine Laberge Élue 85 603 018 97,56 2 144 811 2,44 Johanne M. Lépine Élue 87 076 134 99,23 671 695 0,77 Michel Théroux Élu 86 060 173 98,08 1 687 656 1,92 Claude Dussault Élu 86 846 849 98,97 900 980 1,03

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront présentés sous le profil du FPI sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

PROFIL AU 17 MAI 2017

Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et demeure, à ce jour, le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 529 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 44,1 millions de pieds carrés de superficie au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien. Cominar a pour objectifs de verser des distributions de liquidités accrues à ses porteurs de parts et de maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à une gestion proactive et à l'expansion de son portefeuille.

