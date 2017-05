La ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge à la Cour du Québec et de deux juges de paix magistrats à la Cour du Québec







QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice du Québec, Mme Stéphanie Vallée, annonce la nomination de Mme Pascale Berardino comme juge à la Cour du Québec. Elle annonce également la nomination de Mme Tanya Larocque et M. Claude Boulianne comme juges de paix magistrats à la Cour du Québec.

Mme Pascale Berardino est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1989 et a commencé sa carrière en pratique privée. Elle a agi ensuite comme avocate au Contentieux des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw où, plus tard, elle a agi à titre de coordonnatrice des services juridiques. Depuis 2015, elle était directrice de la protection et de la promotion des droits de la jeunesse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mme Berardino exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse avec résidence à Granby.

Mme Tanya Larocque est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 2001 et elle a commencé sa carrière en cabinet privé. Depuis 2002, elle était attachée judiciaire aux palais de justice de Granby et Cowansville. Mme Larocque exercera principalement ses fonctions de juge de paix magistrat de la Cour du Québec à Sherbrooke.

M. Claude Boulianne est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke et il a été admis au Barreau en 2001. Il a commencé sa carrière à l'Aide juridique de Baie-Comeau et a poursuivi en cabinet de pratique privée. Il exerçait sa profession au sein du cabinet Daoust, Boulianne, Parayre. M. Boulianne exercera principalement ses fonctions de juge de paix magistrat de la Cour du Québec à Rouyn-Noranda.

