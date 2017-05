À l'aéroport de Los Angeles, Air Canada assure maintenant ses vols à partir de l'aérogare 6







Les voyageurs profitent de correspondances améliorées avec des vols de transporteurs Star Alliance ainsi que d'un tout nouveau salon Feuille d'érable

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, à l'aéroport international de Los Angeles (LAX), la zone des vols d'Air Canada ainsi que le salon Feuille d'érable du transporteur, qui se trouvaient auparavant à l'aérogare 2, sont situés à l'aérogare 6, qui a été rénovée et modernisée. Le déménagement s'est déroulé sans heurts au cours de la nuit. Les arrivées et les départs des 19 vols quotidiens d'Air Canada se font aux portes d'embarquement 68A, 68B et 69B de l'aérogare 6, ce qui permet aux voyageurs de vivre une expérience de correspondance plus pratique lorsqu'ils prennent un vol de continuation avec nos partenaires commerciaux Star Alliance. Un nouveau salon Feuille d'érable ultramoderne, le troisième qu'Air Canada inaugure aux États-Unis, est commodément situé après le point de contrôle de sécurité, près des portes d'embarquement de la Société.

« En tant que plus important transporteur étranger exploitant des vols à LAX, nous sommes heureux de continuer d'améliorer l'expérience aéroportuaire de nos passagers, grâce à ce déménagement à l'aérogare 6. Notre nouveau salon de LAX constitue un complément à notre service quotidien LAX-Toronto assuré par 787 Dreamliner de Boeing, qui propose notre Classe affaires transcontinentale, dotée de fauteuils-lits », a affirmé Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada.

Le salon Feuille d'érable d'Air Canada à LAX offre une élégante série d'espaces intimes qui mettent en valeur le design contemporain d'inspiration canadienne, avec des fauteuils club de Birchwood, établie à Calgary, ainsi que des tables en bois conçues par Brent Comber, de la Colombie-Britannique. Pour le moment, le salon de LAX peut accueillir 83 clients, mais proposera 118 places après l'expansion prévue cet automne. À titre de transporteur mondial de premier plan, Air Canada propose aux clients à forte valeur l'accès à 22 salons Feuille d'érable situés partout dans le monde, dont trois aux États-Unis. En plus de LAX, on trouve deux salons dans la région de la ville de New York, à l'aéroport LaGuardia et à l'aéroport international Newark Liberty.

Cet été le service sans escale d'Air Canada à destination de LAX comprend jusqu'à sept vols quotidiens au départ de Toronto, quatre vols au départ de Montréal, six au départ de Vancouver et deux au départ de Calgary. Les 19 vols quotidiens d'Air Canada au départ de LAX et à destination du Canada sont optimisés en fonction des correspondances aux plaques tournantes de Toronto, de Montréal, de Vancouver et de Calgary, de manière à desservir le vaste réseau mondial de la Société. Tous les vols entre le Canada et LAX offrent la Classe affaires et la classe économique et un accès individuel à des heures de divertissements de qualité, tout en permettant d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan. De plus, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

