1re cérémonie officielle de la remise des insignes de l'Ordre de Montréal - Le maire de Montréal remet la plus haute distinction honorifique de la Ville de Montréal à 17 concitoyens et concitoyennes émérites

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - En ce jour anniversaire du 375e de la fondation de Montréal, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a remis la prestigieuse médaille de l'Ordre de Montréal à 17 personnalités émérites lors d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue cet après-midi à l'hôtel de ville, en présence de M. Bernard Voyer, coprésident du conseil de l'Ordre de Montréal.

« Comme maire et citoyen, je suis fier de participer à la première remise officielle de l'Ordre de Montréal. Aujourd'hui, nous honorons des citoyens et citoyennes qui se dévouent pour le bien commun et le développement social et économique de notre ville. Ils sont issus de secteurs d'activité bien distincts, et participent, chacun à leur manière et de façon remarquable, à dynamiser notre métropole et à la faire rayonner ici et à l'international. En remettant la médaille de l'Ordre de Montréal à ces 17 personnalités émérites, nous leur redonnons un peu de ce qu'ils ont si généreusement donné à Montréal », a déclaré M. Denis Coderre.

Les récipiendaires de l'Ordre de Montréal

Important legs du 375e anniversaire de Montréal, l'Ordre de Montréal constitue la plus haute distinction honorifique de la métropole. Voici les récipiendaires qui ont été honoré d'un titre, parmi les trois grades suivants : commandeur-commandeure (3), officier-officière (6), chevalier-chevalière (8).

Commandeur-commandeure

Alanis Obomsawin

Cinéaste de réputation internationale, Mme Obomsawin oeuvre à l'Office national du film depuis 1967. Elle a réalisé, produit et scénarisé pas moins de 50 documentaires mettant en lumière la culture et l'histoire des Peuples autochtones. D'origine abénaquise, Mme Obomsawin est la première réalisatrice autochtone au Québec et l'une des plus grandes documentaristes au Canada.

Jacqueline Desmarais

Mécène et philanthrope, Mme Desmarais soutient sans faillir le milieu de la musique depuis la fin des années 1970. Son immense générosité nourrit depuis des décennies la vitalité artistique, culturelle et communautaire de Montréal.

Sheila Kussner

Mme Sheila Kussner a contribué de manière exceptionnelle à l'avancement de la médecine, de la recherche et des services psychosociaux en oncologie. Elle est fondatrice de l'organisme L'espoir, c'est la vie, un programme de soutien psychosocial pour les patients atteints de cancer, offert par des bénévoles ayant eux-mêmes survécu à la maladie.

Officier-officière

Dany Laferrière

M. Laferrière est l'un des hommes de lettres contemporains les plus réputés. En 2013, il est devenu le premier auteur québécois et haïtien élu à l'Académie française. Ses oeuvres remportent depuis ses débuts un grand succès populaire, et son brillant parcours littéraire a été couronné de dizaines de prix et d'hommages.

Yannick Nézet-Séguin

Directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain depuis 2000, M. Yannick Nézet-Séguin est l'un des chefs les plus demandés au monde. Sa carrière se profile auprès des plus grandes formations symphoniques.

Françoise Sullivan

Mme Sullivan est une figure marquante de la culture au Québec et au Canada depuis les années 1940. Artiste unique et multidisciplinaire, elle est reconnue pour sa longue et fructueuse carrière de danseuse, de chorégraphe et de créatrice en arts visuels.

Dinu Bumbaru

Défenseur et promoteur passionné du patrimoine bâti, urbain et paysager, M. Bumbaru oeuvre sans relâche à sa sauvegarde, à sa conservation et à sa mise en valeur. Depuis 1982, il travaille à Héritage Montréal. Il est aussi vice-président de l'Institut de politiques alternatives de Montréal.

Karel Velan

Inventeur, ingénieur et homme d'affaires réputé, M. Velan est reconnu pour son exceptionnel engagement social. Son action philanthropique et humaniste est à la mesure de l'empire industriel qu'il a créé, et il s'est investi dans ces deux sphères avec passion, détermination et générosité.

Jean Davignon

Médecin et chercheur reconnu mondialement, M. Davignon a consacré sa carrière à la recherche et à la promotion de la santé. Pionnier dans son domaine de recherche, il a contribué significativement à l'avancement des connaissances et à la sensibilisation du public dans le domaine de la santé cardiovasculaire.

Chevalier-chevalière

Manon Barbeau

Cinéaste montréalaise de renom, Mme Barbeau donne la parole aux personnes en marge de la société par le biais d'une filmographie riche et maintes fois primée. Elle est notamment à l'origine des studios de création audiovisuelle Vidéo Paradiso et Wapikoni mobile.

Michel de la Chenelière

Figure de proue de l'édition au Québec et philanthrope, Michel de la Chenelière est le fondateur des Éditions de la Chenelière, une entreprise pionnière dans l'édition de manuels scolaires francophones en Amérique du Nord.

Michelle Dawson

Chercheuse engagée, Mme Dawson se spécialise dans le domaine de l'autisme et milite activement en faveur des droits des personnes autistes. Ses travaux de recherche ont fait progresser de manière significative la compréhension de l'autisme et de son statut légal.

Ashok Vijh

M. Vijh a réalisé des dizaines de percées scientifiques, à l'origine de nombreuses innovations. Reconnues mondialement, ses recherches portent notamment sur l'électrochimie interfaciale, la conversion et le stockage de l'énergie, le développement de piles au lithium et le traitement électrochimique des cellules cancéreuses.

Joanne Burgess

Professeure, chercheuse et historienne passionnée et prolifique, Joanne Burgess a marqué la scène scientifique et culturelle québécoise par ses recherches sur l'histoire et le patrimoine montréalais. Ses travaux ont notamment permis de mettre en valeur notre riche héritage collectif, en particulier l'histoire populaire de Montréal.

Yvan Allaire

M. Allaire fait partie des personnalités les plus influentes au Québec et au Canada. Leader de renommée internationale en stratégie d'entreprise et gouvernance, il a mené de front un brillant parcours académique et une carrière exceptionnelle dans le monde des affaires.

France Labelle

Cofondatrice et directrice générale du Refuge des Jeunes, Mme Labelle lutte pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes sans-abri. L'équipe du Refuge a accueilli, aidé et écouté près de 20 000 jeunes en difficulté depuis sa création en 1989. On lui doit, ainsi qu'à son complice Dan Bigras, le grand succès du Show du Refuge qui dure depuis 1991.

Pierre Côté

Médecin, chercheur et professeur, monsieur Pierre Côté travaille depuis 1988 auprès des personnes vulnérables et marginales. Pionnier dans le développement de la médecine urbaine à Montréal, il a contribué de manière remarquable au développement de la recherche et de l'accessibilité aux soins de santé pour ce type de clientèle.

Des « Grands Montréalais » aussi honorés

Au cours de la cérémonie, le maire de Montréal a également décerné la médaille de commandeur à certains membres de l'Académie des Grands Montréalais qui n'avaient pu participer à la cérémonie de transition de cette institution à l'Ordre de Montréal, le 17 décembre dernier. Les Grands Montréalais suivants se sont présentés tour à tour pour recevoir la médaille de commandeur de l'Ordre de Montréal : Denys Arcand (2010), Aldo Bensadoun (2011), André Caillé (2002), Yvon Deschamps (2010), Paul Gérin-Lajoie (2007), Oliver Jones (2014), Alexander Kennedy Paterson (1998), Bartha Maria Knoppers (2014), Robert Lacroix (2002), Margaret Lock (2005), Dominique Michel (2002), Eugene N. Riesman (1993), Denise Robert (2008) ? Madame Robert était représentée par Monsieur Denys Arcand ? Alvin Cramer Segal (2014) et Michel Tremblay (1978).

Une sélection rigoureuse

La sélection des récipiendaires de la première remise de l'Ordre de Montréal a été réalisée par le conseil de l'Ordre, coprésidé par l'honorable Louise Arbour et M. Bernard Voyer et composé de Mme Sophie Brochu, M. Bernard Descôteaux, Mme Cadleen Désir, Mme Odile Joannette, M. Laurent McCutcheon, M. Jan-Fryderyk Pleszczynski et Mme Cathy Wong. Les membres du conseil ont analysé une centaine de dossiers, déposés à la suite de l'appel de candidatures lancé à l'automne 2016, sur la base des réalisations et de l'impact des candidats sur la collectivité, ainsi que de leur rapport au rayonnement de la métropole, tant sur le plan national qu'international.

À propos de l'Ordre de Montréal

Rappelons que l'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en guise de legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal prend le relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, qui, elle-même, avait repris une initiative du Canadien National, lancée dix ans plus tôt. De 1978 à 2014, une centaine de personnalités montréalaises ont ainsi été reconnues sur le plan culturel, scientifique, économique et social. Par respect pour cet héritage remarquable, ces personnalités ont été admises officiellement au sein de l'Ordre de Montréal en décembre 2016, lors d'une cérémonie spéciale liée au lancement des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

À compter de cette année, cette distinction sera remise annuellement à 17 Montréalaises et Montréalais le 17 mai, à la suite d'un appel public de candidatures mené l'automne précédent.

