Rio Tinto remet une bourse à 1 300 étudiants autochtones canadiens







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Lors d'une réception tenue à Ottawa, Rio Tinto et Indspire ont célébré la réussite des récipiendaires 2017 de la Bourse Rio Tinto pour étudiants autochtones.

Les deux millions de dollars investis sur les cinq années de partenariat entre Rio Tinto, Indspire et le gouvernement canadien visent à offrir une aide financière aux étudiants autochtones qui sont inscrits ou qui souhaiteraient s'inscrire à des études postsecondaires.

Depuis 2015, plus de 1 300 étudiants ont reçu une bourse et les plus récents récipiendaires étaient présents lors de la réception tenue à Ottawa. Cette bourse est destinée aux étudiants des Premières Nations, Inuit et Métis en provenance de partout au Canada et priorise ceux inscrits à des études ou formations post-secondaires provenant des collectivités où Rio Tinto exerce ses activités.

Desiree Louis, étudiante de la Première Nation Stellat'en en Colombie Britannique et boursière a déclaré : « Les gens d'Indspire et de Rio Tinto m'ont écoutée et ont cru en moi, de la même façon que ma communauté et ma famille croient en moi. Je suis maintenant motivée et déterminée à compléter mes études et les réussir avec succès ». D'ailleurs, Desiree débutera à l'automne un baccalauréat en sciences, avec concentration en conservation des ressources naturelles, de l'Université de la Colombie Britannique.

Le chef de la direction de Rio Tinto Aluminium, Alf Barrios, commente: « Chez Rio Tinto, nous reconnaissons à quel point l'éducation est essentielle à la prospérité des collectivités dans lesquelles nous oeuvrons et au succès de notre organisation. Je suis impatient de travailler aux côtés de nos boursiers d'aujourd'hui ».

Roberta Jamieson, Présidente et chef des opérations d'Inspire a déclaré : « La Bourse Rio Tinto pour étudiants autochtones est accueillie comme un soutien au groupe démographique le plus en croissance à réaliser leur plein potentiel par les études. Cette bourse permet aux jeunes autochtones de pratiquer un travail intéressant et de contribuer au développement économique de leur communauté et du Canada ».

Les étudiants autochtones peuvent déposer leur candidature par le programme Indspire's Building Brighter Futures administré par la Bourse Rio Tinto pour étudiants autochtones. Pour y être admissibles, les étudiants doivent être inscrits à des études post-secondaires à temps plein ou en tant qu'apprentis, travailleurs qualifiés et étudiants à des programmes technologiques à temps plein ou à temps partiel. La date limite pour le dépôt des candidatures est le premier août 2017 pour l'année académique de septembre 2017 à août 2018. Pour plus d'informations: http://indspire.ca/for-students/bursaries-scholarships/



À propos de la Bourse Rio Tinto pour étudiants autochtones

Rio Tinto a créé un partenariat avec Indspire en 2015 à la faveur d'une contribution de un million de dollars afin de mettre en place la Bourse Rio Tinto pour étudiants autochtones. Cette bourse a été jumelée par le gouvernement canadien, pour un total de deux millions de dollars sur une période de cinq ans, remis en bourses académiques afin de promouvoir l'éducation supérieure. L'année 2017 marque ainsi la troisième année de ce partenariat.

Le gouvernement canadien est fier d'appuyer Indspire et a investi cinq millions de dollars additionnel par année pour les cinq prochaines années au programme Indspire's Building Brighter Futures: Bursaries, Scholarships and Awards.

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance enregistré, dirigé par des Autochtones, qui investit dans l'éducation des Autochtones pour l'intérêt à long terme de ces personnes, de leur famille, des communautés et du Canada. Avec le soutien de ses partenaires de financement, Indspire octroie des bourses, mène des programmes et offre des ressources, le tout dans l'objectif de combler les lacunes en matière d'éducation des Autochtones. Par l'entremise du K-12 Institute d'Indspire, l'organisme met un éventail de ressources à la disposition des éducateurs, des communautés et d'autres intervenants déterminés à assurer le succès des étudiants autochtones, de la maternelle jusqu'après le secondaire. Depuis sa fondation en 1985, Indspire a versé près de 79 millions de dollars sous forme de quelque 25 000 bourses à des étudiants autochtones, ce qui en fait le plus important bailleur de fonds en faveur de l'éducation des Autochtones en dehors du gouvernement fédéral. Chaque année, l'organisme présente les Indspire Awards, un gala diffusé à l'échelle nationale visant à célébrer les réalisations des Autochtones.

Rio Tinto - Investi au Canada

Avec plus de 15 000 employés travaillant dans plus de 35 établissements partout au pays, Rio Tinto est la plus grande société minière et métallurgique au Canada. Nos opérations comprennent des intérêts miniers, de minerai de fer, de diamants et de dioxyde de titane, ainsi que des activités d'exploration, des centres de recherche et développement, des installations portuaires et ferroviaires et de fabrication d'alumine. Nos installations hydroélectriques au Québec et en Colombie-Britannique alimentent nos opérations d'électrolyse qui produisent l'aluminium le plus responsable au monde et ayant la plus faible empreinte carbone. Enfin, c'est à Montréal que se trouve le siège social du groupe de produits Rio Tinto Aluminium.

SOURCE RIO TINTO ALCAN - FR

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 16:19 et diffusé par :