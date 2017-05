Ici a été fondée Montréal - Pointe-à-Callière dévoile un espace de commémoration inédit







Le lieu de fondation de Montréal et legs patrimonial pour le 375e anniversaire de la ville

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, sont heureux d'inviter les Montréalais à marcher sur les traces des pionniers qui ont fondé leur ville et à se recueillir dans un espace de commémoration inédit : le lieu de fondation de Montréal.

Plus important legs patrimonial de la Ville de Montréal pour le 375e anniversaire, le nouveau pavillon qu'inaugure Pointe-à-Callière est érigé au-dessus des vestiges et sur la terre qu'ont foulée Paul de Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance ainsi qu'une quarantaine d'autres pionniers venus de France pour fonder Montréal en 1642. Avec la mise en valeur du fort de Ville-Marie, premier établissement ayant abrité les « Montréalistes », le public est invité à pénétrer un lieu précieux pour y vivre d'émouvantes rencontres avec une poignée d'hommes et de femmes dont le courage et la détermination inspirent, encore aujourd'hui, les Montréalais.

