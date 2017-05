DMC2017 va ouvrir à Shanghai le 13 juin, en présentant des équipements et des technologies qui annoncent la transformation du secteur des moules et des matrices







- En stimulant la fabrication de précision et collaborative, tout en développant les technologies de moules et de moulage, DMC2017 conduira à la prochaine étape de l'évolution du secteur de la fabrication de moules

SHANGHAI, 17 mai 2017 /PRNewswire/ -- La 17e édition de la China International Exhibition on Die & Mold Technology and Equipment - Exposition internationale en Chine des technologies et des équipements pour la fabrication de matrices et de moules - (DMC2017), organisée conjointement par l'Association chinoise du secteur des matrices et des moules et par Shanghai International Exhibition Co., Ltd., se tiendra du 13 au 16 juin 2017, au Shanghai New International Expo Center. Cette année, l'évènement est placé sous le thème « Stimuler la fabrication de précision et collaborative, tout en développant les technologies de moules et de moulage », thème qui reflète la transformation du secteur. Des milliers d'exposants de près de 20 pays et régions du monde, dont la Suisse, le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Italie et la France, présenteront leurs nouveaux équipements et leurs nouvelles technologies sur plus de 60 000 carrés répartis dans cinq halls, de l'E1 au E5.

Les grandes marques chinoises de moules présenteront une large gamme d'équipements haut de gamme pour le traitement, l'automatisation et le moulage lors de l'évènement

La Chine est un grand acteur dans le secteur de la fabrication de moules, avec une valeur de production qui a atteint 220 milliards de yuans (environ 32 milliards USD) en 2016. Le panorama du secteur des moules se caractérise par un développement stable et une transformation accélérée, alors que la qualité et l'efficacité de la production devraient encore s'améliorer. À peu près 500 des fabricants chinois les plus emblématiques de moules présenteront leurs technologies avancées de fabrication de moules dans les Halls E4 et E5.

En mettant l'accent sur les équipements de traitement à haute précision ainsi que sur les technologies novatrices visant à améliorer la précision et la qualité de la surface, DMC2017 montrera les équipements les plus avancés de traitement de précision, dont des centres d'usinage haut de gamme et des fraiseuses à grande vitesse, des broyeuses à commande numérique (CNC), des outils spéciaux d'usinage CNC et des équipements de mesure, parmi une large gamme d'outils de découpage, de mesure et de fixation à haute précision dans les Halls E1, E2 et E3.

Un accent mis sur le secteur des moules depuis plus de 30 ans dans le but de créer l'exposition internationale de moules la plus professionnelle en Chine

Lancé il y a plus de 30 ans, DMC est désormais la plus grande exposition de moules au monde. Les organisateurs visent à créer une exposition professionnelle de moules pour l'écosystème de haut en bas, qui s'appuie sur une innovation continue, des percées et des idées approfondies sur le secteur.

