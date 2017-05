Urbanimmersive présente les faits saillants du deuxième trimestre 2017







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 mai 2017) - Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI)(OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier présente aujourd'hui les faits saillants pour le deuxième trimestre de l'exercice financier terminé le 31 mars 2017.

Durant le deuxième trimestre de 2017, soit en date du 27 mars, Urbanimmersive et son partenaire stratégique Centris®, l'organisation exploitant le site immobilier Centris.ca et offrant des outils technologiques à plus de 13?000 courtiers immobiliers au Québec, ont réussi le lancement officiel du Marketplace Centris®.

La Société a déployé beaucoup d'efforts pour finaliser les dernières mises au point technologiques et logistiques de la plateforme afin qu'elle réponde aux standards de qualité et de performance établis conjointement par Centris® et Urbanimmersive.

Trente (30) jours après le lancement officiel et la saisie des données initiales, la Société est d'avis que ces statistiques démontrent une croissance dans l'adoption de la solution. De plus, lors du lancement du Marketplace Centris®, Urbanimmersive a annoncé les premières signatures du programme de fournisseurs affiliés indépendants. Forte de ces nouvelles ententes, la Société est confiante de démontrer une croissance soutenue au cours des prochains trimestres.

Les signatures d'accord de programme d'affiliation entre la Société et les entreprises GraphicID Solutions inc., Drone Studio inc. et PhotoPano360 inc. pourrait permettre d'augmenter de plus de 400?000 $ les revenus pour les douze (12) prochains mois.

L'adhésion au Programme d'affilié indépendant Urbanimmersive offre une multitude d'avantages aux fournisseurs : augmenter leur visibilité sur le Marketplace Centris®, bonifier leurs revenus grâce à la possibilité d'ajouter de nouveaux services offerts par des fournisseurs complémentaires, et finalement, optimiser la gestion de la facturation et des comptes à recevoir.

Comme il a été mentionné par la Société lors des trimestres précédents, le lancement du Marketplace Centris® était le point de départ pour le rétablissement de la croissance d'Urbanimmersive. Le lancement officiel n'ayant été fait qu'à la fin du deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de celui-ci a été affecté, comme anticipé.

Pour toute information financière additionnelle, veuillez consulter les états financiers consolidés non audités de la Société ainsi que le Rapport de gestion pour le deuxième trimestre se terminant le 30 mars 2017 au www.sedar.com.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

