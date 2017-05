Les spreads sur CFD : des outils à maîtriser pour les traders débutants







Les CFD proposent une alternative souple aux investissements classiques et constituent donc une solution attractive pour la majorité des traders. D’ailleurs, les traders débutants peuvent parfaitement négocier des CFD en toute simplicité, mais il est important de réaliser des recherches et de développer une compréhension plus poussée des risques et des avantages impliqués avant de se lancer dans un tel trading. Différents éléments doivent être considérés pour garantir le succès d’un trading sur CFD.

En effet, parmi les notions qu’il est essentiel de comprendre, on trouve le spread. D’ailleurs tout débutant doit le maîtriser pour maximiser ses résultats. Par définition, le spread est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Pour les traders, ce sont des frais qu’il faut payer au courtier qui lui se rémunère généralement grâce au spread.

L’importance du spread

Le spread, fondamentalement, constitue la principale source de revenue d’une société du marché des changes. D’ailleurs, ces bénéficies sont accumulés de façon très simple. En effet, un courtier ou une société de courtage vend une devise toujours à un tarif supérieur à celui de l’achat. Cet élément est donc la manière dont le courtier couvre leur dépense et génère les bénéfices.

En clair, le spread est une sorte de commission retenue du trader pour chaque transaction réalisée. Le spread sur les instruments de trading devrait être plus petit. Par ailleurs, il est primordial de prendre en compte le type de trading. Aujourd’hui, des plateformes spécialisées permettent aux traders en herbe de réaliser des investissements sûrs. Parmi ces spécialistes, il y a notamment CMC Markets. Sur ce site, il est possible de profiter de l’expérience des autres traders et avoir à sa disposition des outils de trading efficaces. Effectivement, pour les traders qui présentent des positions ouvertes durant de nombreux jours, la taille du spread sera donc pratiquement nulle.

Les différents types de spreads

Si le spread d’un instrument est stable, il est dit fixe. En revanche, si celui-ci évolue, on parle alors de spread flottant. Les spreads fixes sont plus intéressants, particulièrement dans un marché très volatile. Toutefois, il est important que la qualité d’exécution d’ordres soit maintenue en cas de gros changements. En général, cette qualité est maintenue durant un temps relativement court. Il est également important de considérer un autre facteur, à savoir les périodes de forte volatilité qui sont souvent rares sur le marché forex. La prédiction de la tendance du marché ne pourra donc se faire que par un petit nombre de traders hautement qualifiés.

D’autre part, il y a aussi les spreads flottants, aussi appelés spreads dynamiques, qui sont le reflet fidèle des tarifs des instruments du trading et l’évolution de ces prix. Ils sont en général plus recherchées et réalistes pour déterminer la direction des tendances et la tendance du marché. Pour le succès d’un trading avec des spreads dynamiques, il est primordial qu’une stratégie de trading inclue la possibilité d’expansion du spread. Ceci est d’ailleurs simple à réaliser, puisque les moments d’expansion de ces éléments sont facilement prévisibles et courts.

Quelques précautions à prendre pour le spread variable

Le plus souvent, les courtiers suggèrent des spreads variables. Il est néanmoins important de faire très attention, puisque cela signifie donc que la commission allouée au courtier pourra changer. Ainsi, votre point d’entrée sur le marché sera différent si le spread est de 2 que s’il est à 12. Lors d’annonces économiques par exemple, le spread peut atteindre des sommets. Il sera alors nécessaire de vérifier le calendrier économique et le spread avant d’entrer sur le marché.

Le spread est essentiel et doit être un critère important dans le choix de la société de courtage ou du courtier. Il est bon de rappeler que plus le spread est élevé, plus le point d’entrée effectif sera éloigné du point de vente ou d’achat. L’idéal serait d’opter pour un courtier offrant un spread fixe même si ce n’est pas le seul critère de choix et que c’est rare. Il est aussi recommandé de trader en cas d’annonces économiques trop importantes. Enfin, l’avantage principal du spread sur CFD est qu’il propose un service tout frais compris, incluant la revente. Il est donc important pour les traders débutant de comprendre le spread pour garantir la réussite de leur trading.

