Une année record pour La Grande récolte pour les enfants !







Près de 250 000 $ en dons en argent et 67 560 kg de denrées amassés pour combattre la faim chez les 0-5 ans du Grand Montréal

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est près de 20 000 bambins âgés de 0 à 5 ans qui bénéficieront du succès de cette sixième édition de la Grande récolte pour les enfants, une campagne organisée au profit de Moisson Montréal et Moisson Rive-Sud en partenariat avec Provigo et Maxi. L'argent amassé permettra ainsi d'offrir des denrées alimentaires et des produits de base aux nombreux organismes communautaires accrédités qui sont dotés de programmes d'aide aux futures mamans et aux jeunes familles. « Ce type de campagne fait une grande différence pour les mamans qui bénéficient de nos services. Puisque nous n'avons pas à chercher nous-mêmes des denrées à travers le réseau, nous sommes en mesure de nous concentrer sur notre raison d'être : aider et accompagner les mamans pour permettre à leurs tout-petits d'avoir un bon départ dans la vie,» a déclaré Jackie Demers Dt.P, directrice générale du Dispensaire diététique de Montréal.

Le directeur général de Moisson Montréal Richard D. Daneau, trace un bilan très positif de la campagne : « grâce à vous, ceci permettra aux parents qui vivent chaque jour avec l'angoisse de ne pas parvenir à nourrir leurs enfants d'être apaisés le temps qu'ils se remettent sur pied. Cette année, c'est avec une fierté énorme que nous annonçons que l'objectif de 200 000 $ a été nettement dépassé, alors que nous clôturons la campagne avec 50 000 $ de plus que prévu en dons monétaires et 67 560 kg en dons de denrées, ce qui représente près de 7 fois l'objectif initial de 10 000 kg. »

Ce constat est aussi partagé par Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud, qui ajoute : « encore une fois, la population et nos partenaires étaient au rendez-vous cette année et nous pouvons que nous réjouir de la générosité et la solidarité dont ils ont fait preuve dans les dernières semaines. On ne peut pas passer sous silence l'immense coup de pouce que les bannières Provigo et Maxi, ainsi que leurs équipes en magasins, nous ont apporté tout au long de cette campagne. »

La contribution de Provigo et Maxi en quelques chiffres :

Plus de 168 000 pots de nourriture pour bébés remis en collaboration avec Kraft Heinz Canada ;

remis en collaboration avec Kraft Heinz Canada ; Don d'une palette de préparation pour nourrissons d'une valeur de 8 000 $ ;

d'une valeur de 8 000 $ ; Plus de 300 lunchs offerts en collaboration avec Pol-au-Boc lors de Journée des enfants tenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal ;

offerts en collaboration avec Pol-au-Boc lors de Journée des enfants tenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal ; Plus de 51 000 $ amassés en dons de la part des clients et collègues des 50 magasins Provigo et Maxi participants à Montréal et sur la Rive-Sud;

de la part des clients et collègues des 50 magasins Provigo et Maxi participants à Montréal et sur la Rive-Sud; Don corporatif de 50 000 $.

Moisson Montréal et Moisson Rive-Sud tiennent également à souligner l'apport considérable de la comédienne et porte-parole de Moisson Montréal, Élise Guilbault, du chroniqueur radio de La soirée est (encore) jeune, Olivier Niquet, de la chef de Sushi à la maison, Geneviève Everell, ainsi que tous les chefs et personnalités qui se sont joints à eux à titre de porte-paroles et ambassadeurs de la Grande récolte pour les enfants.

À propos des Moissons

Organisme à but non lucratif fondé en 1984, Moisson Montréal est aujourd'hui la plus grande banque alimentaire au Canada grâce à ses programmes de récupération et de distribution de denrées destinées à l'aide alimentaire d'urgence. L'organisation remet mensuellement plus de 1?000 tonnes de denrées à plus de 254 organismes communautaires accrédités de l'île de Montréal qui offrent une aide alimentaire à 137 000 personnes, dont près de 45 000 enfants. Moisson Montréal est financée et approvisionnée essentiellement par des dons. Ses opérations nécessitent la collaboration de près de 9 000 bénévoles par année et permettent annuellement la redistribution d'environ 14 millions de kilos de denrées, représentant plus de 81 millions de dollars. Moisson Montréal a été le lauréat de trois prix pour son Programme de récupération en supermarchés : le prix Mercure - Développement durable de la FCCQ en 2016, le prix Novæ de l'Entreprise citoyenne dans la catégorie « Approvisionnement » en 2015, et le prix Élixir - Coup de coeur du PMI-Montréal en 2015. Pour plus d'information, visitez le www.moissonmontreal.org.

Moisson Rive-Sud alimente la vie en distribuant annuellement plus de 4,3 M kilogrammes de denrées, ce qui représente une valeur marchande de plus de 20 M$. Ceci correspond à plus de 81 000 demandes d'aide par mois, dont plus de 12 000 familles et plus de 33 000 enfants. Pour accomplir notre mission, nous collaborons avec 84 organismes accrédités et plus de 400 précieux bénévoles, sans oublier nos 156 généreux fournisseurs agroalimentaires. Les statistiques de MRS parlent d'elles-mêmes. Seule banque alimentaire reconnue de la Montérégie, MRS est toujours en quête d'amélioration de son offre de services aux organismes qui viennent en aide à la population fragilisée sur son territoire. La mission de Moisson Rive-Sud est d'offrir des denrées aux organismes communautaires accrédités et de soutenir le développement de solutions durables afin d'assurer la sécurité alimentaire de la population de la Montérégie. Pour plus d'information, visitez le http://moissonrivesud.org. Nous vous invitons également à aimer notre page Facebook en visitant le https://www.facebook.com/moissonrivesud.

