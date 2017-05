PureCircle a déposé plus de brevets liés à la stevia que toute autre entreprise au monde durant les 5 dernières années







- La société a de nombreux autres brevets en attente qui reflètent son fort degré d'innovation et de recherche et développement dans le domaine des édulcorants à la stevia et édulcorants à base de stevia au goût délicieux

KUALA LUMPUR, Malaisie, 17 mai 2017 /PRNewswire/ -- PureCircle (LES : PURE), cheffe de file internationale en matière de production et d'innovation dans le domaine des édulcorants à la stevia au goût délicieux destinés à l'industrie mondiale des boissons et de l'alimentation, continue de s'appuyer sur son fort degré de protection par brevet, reflet de l'innovation ainsi que de la recherche et du développement avancés dont l'entreprise fait preuve.

Grâce à ses travaux de pointe dans le domaine de la stevia, PureCircle a déposé plus de brevets liés à cette plante que n'importe quelle autre entreprise au monde au cours des cinq dernières années.

Au cours de l'exercice terminé le 30 avril 2017, la société a obtenu 15 nouveaux brevets internationaux. En outre, sur cette période d'un an, elle a déposé 70 demandes de brevets supplémentaires.

Ces nouveaux brevets et demandes de brevet s'ajoutent à la protection par brevet méthodique et à l'activité bouillonnante de la société dans ce domaine. Au 30 avril 2017, PureCircle détenait un total de 72 brevets et comptait 205 demandes de brevets en instance dans le monde entier. Ces brevets ? et demandes de brevets ? portent sur des produits et procédés liés à la stevia.

Outre ses brevets et son patrimoine de propriété intellectuelle grandissant, la société détient de nombreux secrets commerciaux et un grand savoir-faire spécialisé.

Magomet Malsagov, le PDG de PureCircle, a déclaré : « Notre propriété intellectuelle, y compris les centaines de brevets et demandes de brevets internationaux déposés en notre nom dans le monde ? tout comme les brevets supplémentaires pour lesquels nous devrions déposer une demande ?témoignent de la force et de l'exhaustivité de notre recherche et développement, et de leur importance pour notre succès. »

Compte tenu que l'augmentation de l'obésité et du diabète font l'objet de préoccupations grandissantes dans le monde, les fabricants de boissons et d'aliments s'efforcent de réduire la teneur en sucre et le nombre de calories de leurs produits, à la demande des consommateurs et des défenseurs de la santé et du bien-être. Les édulcorants à base de stevia deviennent par conséquent un outil de plus en plus important pour ces entreprises.

Grâce à la vaste portée de la recherche et du développement de PureCircle sur cette plante, son utilisation et ses applications, la société augmente rapidement sa capacité à produire des édulcorants à la stevia nouveaux, innovants et délicieux qui viendront compléter une large gamme de boissons et de produits alimentaires et réduire toujours plus leur teneur en calories.

À propos de PureCircle

PureCircle est la seule entreprise qui lie la recherche et le développement avancés à l'intégration verticale complète des fermes jusqu'aux édulcorants novateurs de haute qualité.

PureCircle continuera : de contribuer à la recherche, au développement et à l'innovation ; de proposer une offre croissante et variée d'édulcorants à la stevia en utilisant toutes les méthodes de production nécessaires et appropriées ; d'être un partenaire en matière de ressources et d'innovation pour les fabricants de boissons et d'aliments.

Fondée en 2002, PureCircle investit continuellement dans la recherche et le développement révolutionnaires et dispose actuellement de 69 brevets et 200 brevets en attente liés à la stevia.

PureCircle a des bureaux à travers le monde et son siège mondial se trouve à Kuala Lumpur , en Malaisie.

, en Malaisie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.purecircle.com.

