Saison de navigation 2017 - Canaux historiques de Parcs Canada au Québec







CHAMBLY, QC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Parcs Canada annonce l'ouverture progressive de la saison de navigation 2017 dans les canaux historiques de Parcs Canada au Québec. En raison de la récente crue exceptionnelle et des inondations qui ont affecté les installations, l'ouverture à la navigation sera retardée à certains endroits et des sites demeureront fermés aux visiteurs en berges pour une durée indéterminée.

Lieu historique national du Canal-de-Chambly

Le canal de Chambly accueillera les plaisanciers pour la saison de navigation dès le vendredi 19 mai, et ce jusqu'au lundi 9 octobre 2017.

Lieu historique national du Canal-de-Saint-Ours

Le canal de Saint-Ours accueillera les plaisanciers pour la saison de navigation dès le vendredi 19 mai, et ce jusqu'au lundi 9 octobre 2017. Il est à noter que les installations situées sur l'île Darvard seront fermées aux visiteurs en berges ainsi qu'aux plaisanciers pour une durée indéterminée. Parcs Canada demande la collaboration des visiteurs afin qu'ils respectent la signalisation en place.

Lieu historique national du Canal-de-Lachine

Le canal de Lachine accueillera les plaisanciers pour la saison de navigation dès le vendredi 26 mai, et ce jusqu'au lundi 9 octobre 2017. Il est à noter que les visiteurs en berges pourront tout de même pratiquer leurs activités de plein air préférées puisque la piste du canal demeure accessible en tout temps et que les commerçants commenceront leurs activités dès le 20 mai.

Lieu historique national du Canal-de-Carillon

Le canal de Carillon accueillera les plaisanciers pour la saison de navigation dès le vendredi 26 mai, et ce jusqu'au lundi 9 octobre 2017. Il est à noter que le parc du canal de Carillon sera fermé aux visiteurs en berges et que certains quais ne seront pas accessibles aux plaisanciers pour une durée indéterminée. Parcs Canada demande la collaboration des visiteurs afin qu'ils respectent la signalisation en place.

Lieu historique national du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue

Le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue de même que le parc sont actuellement fermés aux visiteurs en berges et sur la voie d'eau. Parcs Canada informera la population de la réouverture des installations dès que possible.

Parcs Canada met tout en oeuvre pour assurer la remise en état et le fonctionnement sécuritaire des installations des canaux historiques, et informera la population de leur réouverture dès que possible. L'Agence demande la collaboration et l'appui de tous les usagers afin que ceux-ci fassent preuve d'indulgence et de prudence, et respectent la signalisation temporaire.

Pour plus de détails à propos des périodes de services et les possibilités de découverte dans les canaux historiques du Québec, Parcs Canada vous invite à consulter le parcscanada.gc.ca/canaux ou à communiquer avec le 1 888 773-8888.

Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération, l'entrée dans l'ensemble des parcs et des lieux historiques nationaux est gratuite pour l'année 2017 sur présentation de la carte Découverte. Faisant partie du réseau des lieux historiques et des parcs nationaux de Parcs Canada, les canaux historiques nationaux offrent à plus d'un million de plaisanciers et visiteurs des services d'accueil et des expériences récréatives et patrimoniales exceptionnelles.

SOURCE Agence Parcs Canada - Unité des voies navigables

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 14:58 et diffusé par :