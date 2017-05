Avis aux médias - 65e Festival canadien des tulipes : Faits saillants de la fin de semaine de la reine Victoria







OTTAWA, le 17 mai 2017

Quoi : 65e Festival canadien des tulipes

Faits saillants de la fin de semaine de la reine Victoria



Quand : Jeudi 18 mai





Le Jeudi tulipe aux bars et restaurants du Marché By





Vendredi 19 mai





2e édition annuelle de danse « Swing » du Festival canadien des tulipes ($) - au pavillon Aberdeen





Samedi 20 mai





Lancement du Village d'inspiration, Ottawa 2017 - Marché By (rue York)

Phoenix Big Band Bash pour lutter contre le cancer ($) - pavillon Aberdeen





Samedi 20 mai + dimanche 21 mai





Campement Victoria - La grande pelouse

Concours photo Sterling Ford

Fêtes de princesses - Village familial, grande pelouse et feux d'artifice Tulipomanie

Gordon Harrison, Laura Daub, Janice Street, Ateliers Flowers Talk Tivoli ($)





Dimanche 21 mai





Artistes et jeunes talents sur scène - Scène de l'amitié, parc Lansdowne





Feux d'artifices Tulipomanie du 65e anniversaire avec animation Prequel et l'échange de pièces de la Monnaie royale canadienne Dimanche, le 21 mai, 17h00. À proximité de l'entrée de la Porte 1. Amenez votre monnaie pour l'échanger pour la première pièce de circulation photoluminescente du monde, la pièce 2017 Canada 150 de $2 (limite de deux pièces par personne jusqu'à l'épuisement des stocks) à la place TD, parc Lansdowne ($)

Et plus encore : des milliers de tulipes en fleurs, Intéraction tulipe avec BEX (Park(ing) tulipe du Marché By), artistes au travail parmi les tulipes, visites guidées et autoguidées, Tours de vélos Escapade et Velogo, marché d'artisanat, Galerie de photos Malak à l'hôtel Lord Elgin, Jardin des tulipes pour enfants, Musique dans les tulipes, Café tulipe, expositions et présentations de l'ambassade.

Comment : Les billets pour la danse Swing, Big Band Bash, les feux d'artifices, les ateliers ainsi que l'admission quotidienne (10 $ par personne en semaine et 15 $ en fin de semaine, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins) à la Galerie tulipe du parc Landsdowne peuvent être achetés au www.tulipfestival.ca/fr/ aussi bien que sur place. Tous les autres sites du Festival ont un accès gratuit.

À propos du Festival canadien des tulipes

Festival phare primé d'Ottawa depuis 1953, le Festival canadien des tulipes est l'un des plus grands événements de son genre dans le monde, il célèbre la fleur officielle d'Ottawa comme symbole de l'amitié et de la paix internationales. Le Festival canadien des tulipes est une marque déposée du Patrimoine canadien des tulipes, un organisme de bienfaisance sans but lucratif créé pour célébrer le cadeau royal des tulipes des Néerlandais aux Canadiens après la Seconde Guerre mondiale.

Le Festival canadien des tulipes est produit avec le soutien de généreux partenaires corporatifs et communautaires : Capital Tek, ZAC, Desjardins, Sterling Ford, Les producteurs d'oeufs du Canada, Bloomex, KPMG, Gabriel Pizza, Signatures Shows, President's Choice, Roots, Lord Elgin Hotel, KPMG, Veseys Bulbs, Federal Limousine, Used.ca, Whole Foods Market, CNW Group, Costco, Love Ottawa, La Monnaie royale canadienne, Commission de la capitale nationale, Festivals d'Ottawa, l'Ontario, Creekside Wines, Lowertown Brewery, les meilleurs distillateurs étrangers, Biagio's Catering, Flow Water, Urban Turf, Byward Market, les ZAC de Glebe et rue Sparks, le pavillon du lac Dow, la Chambre de commerce d'Ottawa, des partenaires du tourisme, des restaurants et des hôtels, des commanditaires médiatiques et des centaines de bénévoles.

