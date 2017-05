Avis aux médias : point de presse de Manon Massé et Harold Lebel







QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants et représentantes des médias sont priés de noter que la porte-parole par intérim de Québec solidaire et députée solidaire de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé et le député de Rimouski et porte-parole du Parti Québécois en matière d'emploi, de solidarité sociale et de lutte contre la pauvreté, Harold Lebel tiendront un point de presse le jeudi 18 mai à 13 h 30 à la salle Bernard-Lalonde.

Sujet : Les sanctions financières prévues par le programme Objectif emploi (réforme de l'aide sociale)

Pour l'occasion, les député.es seront accompagné.es des porte-parole de la Coalition Objectif Dignité Yann Tremblay-Marcotte du Front commun des personnes assistées sociales du Québec et Véronique Laflamme du Front d'action populaire en réaménagement urbain, ainsi que d'Adel Arezki, étudiant en médecine qui représente les 582 intervenants.es en santé qui demandent au ministre François Blais de renoncer aux sanctions financières.

Aide-mémoire

Date: Jeudi 18 mai Heure : 13h30 Lieu: Salle Bernard-Lalonde Hôtel du Parlement Québec

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 15:00 et diffusé par :