WestJet réagit à la Loi sur la modernisation des transports

CALGARY, le 16 mai 2017 /CNW/ - WestJet a réagi aujourd'hui à l'introduction de la Loi sur la modernisation des transports du ministre fédéral des Transports Marc Garneau, y compris sur sa demande d'élaboration d'une déclaration des droits des passagers de l'Office des transports du Canada (OTC).

« Depuis plus de 21 ans, nous tirons une grande fierté de notre culture primée axée sur le service à la clientèle et des efforts de plus de 12 000 WestJetters visant à offrir une expérience-invité remarquable jour après jour », a déclaré Mike McNaney, Vice-Président, Affaires industrielles, commerciales et aéroportuaires, WestJet. « Nous accueillons favorablement cette loi et nous sommes engagés à travailler avec l'Office des transports du Canada, le ministre, les parlementaires et les agences du gouvernement au cours des mois à venir. »

« Nous encourageons également le gouvernement à examiner tous les aspects de l'expérience de voyage, particulièrement ceux qui sont hors du contrôle des compagnies aériennes, comment les temps d'attentes prolongés des passagers aux contrôles de sécurité et aux douanes » a ajouté Mike McNaney. « Nous pensons que tout effort visant à améliorer l'expérience voyage de nos invités doit prendre en compte tous les aspects de cette expérience, en particulier les services assurés par le gouvernement fédéral. »

Alors que le gouvernement fédéral va de l'avant avec les changements de politiques afin d'améliorer l'aviation commerciale, WestJet déploie de grands efforts pour offrir à ses clients un nombre de choix et d'options toujours plus grand. Fidèle à sa vision d'enrichir la vie de chacun dans le monde de WestJet, la compagnie aérienne prévoit de lancer un transporteur à très bas tarifs d'ici la fin de 2017 et s'est engagée à acquérir dix Boeing 787 Dreamliners, dont la livraison commencera en 2019, avec une option d'achat de dix appareils supplémentaires. Comme elle le fait depuis 1996, WestJet continue d'offrir aux Canadiens un plus grand accès aux marchés internationaux et domestiques, stimulant la croissance du tourisme et proposant un plus grand choix tout en étant plus concurrentielle.

WestJet a également levé le voile aujourd'hui sur sa dernière campagne marketing, sous le thème Chez nous, comme chez vous, qui se concentre plus particulièrement sur la position unique de WestJet comme l'un des rares transporteurs sur le marché international qui ne pratique pas la surréservation commerciale sur ses vols. La publicité de 60 secondes met en vedette un passager en surréservation auprès d'une autre compagnie aérienne qui fait entendre sa frustration à qui veut bien l'écouter.

