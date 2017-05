Québecor offre un soutien financier de 2,5 M$ à la Fondation Charles-Bruneau







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est en présence de près de 100 dirigeants issus de toutes les filiales de Québecor que le président et chef de l'entreprise, Pierre Karl Péladeau, a annoncé à la Fondation Charles-Bruneau un soutien financier de 2,5 millions de dollars. Cet appui permettra à la fondation de renforcer son soutien au développement de la recherche en oncologie pédiatrique.



« Mon père Pierre Péladeau a toujours dit que lorsqu'on a reçu beaucoup, il faut donner beaucoup. Ce principe fait partie des engagements profonds de Québecor », a mentionné Pierre Karl Péladeau. « Depuis 40 ans, Pierre Bruneau est pour nous un fidèle collaborateur et nous ne pouvons qu'admirer son dévouement pour la Fondation Charles-Bruneau, qui depuis 27 ans, a engendré des retombées majeures pour lutter contre le cancer pédiatrique au Québec. C'est donc en guise de solidarité pour notre collègue et pour toutes les familles touchées par le cancer que Québecor est partenaire de la fondation depuis de nombreuses années, et qu'elle offre aujourd'hui cet important soutien financier », a-t-il ajouté.

« Au nom de la Fondation Charles-Bruneau, je souhaite remercier très sincèrement Québecor qui m'a toujours soutenu à travers cette cause. Lorsque Québecor s'implique auprès d'un organisme, il fait chaud au coeur de constater que c'est toute la grande famille de l'entreprise qui se dévoue pour contribuer à son succès et à son rayonnement. Grâce à son apport financier, la recherche pourra encore faire des avancées importantes pour la guérison des enfants atteints de cancer et pour améliorer la qualité de vie de ceux qui sont en rémission », a conclu Pierre Bruneau, fondateur et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.

