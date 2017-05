Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce les détails de mesures de réduction de la pollution et de stimulation de la croissance économique

OTTAWA, le 17 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que des hauts fonctionnaires d'Environnement et Changement climatique Canada et du ministère des Finances Canada donneront une séance d'information technique. Cette...

LAVAL, QC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Laval présentait aujourd'hui en commission parlementaire son mémoire sur le projet de loi n° 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques. La représentante de Laval, Virginie...

QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, le porte-parole du Parti Québécois en matière d'environnement, Sylvain Gaudreault, et le porte-parole en matière d'affaires municipales, Martin Ouellet,...