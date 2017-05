La Société des ponts fédéraux Limitée commémore James L. McIntyre avec le dévoilement d'un nouveau bâtiment







SAULT STE. MARIE, ON, le 17 mai 2017 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a dévoilé aujourd'hui le bâtiment de services situé sur l'esplanade canadienne à Sault Ste. Marie et dédié à la mémoire de James L. McIntyre.

Monsieur McIntyre a été le président de longue date de la Sault Ste. Marie Bridge Authority et président de la Société du pont de la rivière Ste Marie, ancienne filiale de La Société des ponts fédéraux Limitée. Il est décédé inopinément en février 2015.

Il fut un véritable visionnaire, promouvant la grande importance du pont international pour les villes jumelles de Sault Ste. Marie en Ontario et au Michigan, ainsi qu'au Canada et aux États-Unis, et en assurant sa pérennité par sa passion et par son profond sens de l'engagement civique.

« Monsieur McIntyre fut un mentor inspirant qui m'a inculqué, ainsi qu'à toute l'équipe de la SPFL, ce que signifie être un grand Canadien. Il nous a tous enseigné ce que représentaient le pont international, son histoire, sa création, ses diverses composantes et le partenariat d'excellence de longue date à la frontière internationale de Sault Ste. Marie », a déclaré Micheline Dubé, présidente et première dirigeante de la SPFL.

Le bâtiment James L. McIntyre est situé sur un terrain avoisinant Carmen's Way. Ainsi, tous les voyageurs traversant le pont international de Sault Ste. Marie en direction nord ou sud, pourront l'apercevoir clairement. Il s'agit du premier édifice canadien vu en entrant au Canada lorsqu'on emprunte le pont international et le dernier lors de la traversée vers les États-Unis.

Le projet de réfection de l'esplanade canadienne en cours à Sault Ste. Marie représente un investissement de 51,6 millions de dollars et est financé par le Fonds pour les portes d'entrée et les passages frontaliers. Trois des quatre bâtiments du complexe sont terminés et opérationnels. Grâce à des efforts de planification exhaustifs, la SPFL n'a eu recours à aucune fermeture du pont international tout au long de la construction. On prévoit avoir terminé l'ensemble du projet d'en un peu plus d'un an.

