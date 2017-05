La CC-LGBT-Q satisfaite du 2e Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce LGBT du Québec (CC-LGBT-Q) est heureuse du dévoilement, par la ministre de la Justice et ministre responsable de la lutte à l'homophobie, Stéphanie Vallée, du second plan d'action de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017 -2022.

La Chambre constate avec satisfaction que les orientations du plan d'action viennent consolider plusieurs initiatives mises en place par les organismes LGBT. Outre la formation visant les professionnels de la santé et de l'éducation, le plan prévoit aussi de nouveaux chantiers d'interventions tels que celui du milieu du travail. De plus, parmi les actions privilégiées, le gouvernement s'engage à poursuivre l'aide financière à la Chaire de recherche sur l'homophobie afin que cette dernière puisse poursuivre ses recherches et documenter les différentes réalités des populations LGBT.

La CC-LGBT-Q entend, par ailleurs, jouer un rôle de premier plan afin de promouvoir l'inclusion au sein des entreprises mais aussi de mieux valoriser les bonnes pratiques que certaines d'entre-elles ont mis en place afin d'assurer le plein épanouissement de leurs employé(é)s LGBT.

La Chambre entend mettre son expertise de l'avant et poursuivre sa collaboration avec la ministre de la Justice et ministre responsable de la lutte à l'homophobie et la transphobie, madame Stéphanie Vallée, afin d'assurer l'efficacité et l'efficience des mesures et ce au bénéfice des populations LGBT du monde des affaires.

À propos de la CC-LGBT-Q

La Chambre de commerce LGBT du Québec représente plus d'une centaine de membres répartis dans différents secteurs du milieu des affaires. Elle veille à la promotion de la communauté d'affaires lesbienne, gaie, bisexuelle et transidentitaire (LGBT) du Québec et favorise la réussite de ses membres ainsi que leur reconnaissance auprès des milieux socioéconomiques et gouvernementaux. Pour plus de renseignements sur la Chambre, visitez le site internet : cclgbtq.org.

