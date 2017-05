La Monnaie royale canadienne présente ses résultats pour le premier trimestre de 2017







OTTAWA, le 17 mai 2017 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie » ou la « Société ») publie aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de 13 semaines close le 1er avril 2017. Ce communiqué devrait être lu en parallèle avec le rapport trimestriel de la Société disponible au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Grâce à sa vaste gamme de superbes produits de collection, dont des pièces offertes à prix abordable, la Ligne commerciale des produits numismatiques de la Monnaie a profité du succès rapide de notre programme Canada 150 au premier trimestre de 2017, a déclaré Mme Sandra L. Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. Bien que la demande sur le marché des produits d'investissement ait fléchi, le modèle diversifié de la Monnaie continue de favoriser la rentabilité globale. »

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Les résultats consolidés avant et après impôts sont demeurés constants à 14,9 millions et 11,1 millions de dollars respectivement pour le trimestre (15 millions et 11,2 millions de dollars en 2016).

Le produit consolidé a diminué et atteint 502,8 millions de dollars pour le trimestre (588,4 millions de dollars en 2016) en raison de la baisse des revenus des produits d'investissement en argent, attribuable au repli de la demande des produits d'investissement.

La Monnaie a produit 96 millions de pièces au premier trimestre de 2017 (138 millions en 2016) dans le but de regarnir les stocks détenus au nom du ministère des Finances.

Au total, 269,7 millions de pièces et de flans étrangers ont été expédiés au cours du trimestre (67,3 millions en 2016).

Le repli de la demande pour l'ensemble des produits d'investissement a contribué à faire baisser le volume de ces produits pour la période de 13 semaines close le 1 er avril 2017, comparativement à la même période en 2016. Les volumes d'or ont été de 208,3 milliers d'onces (210,6 milliers en 2016) comparativement à 4,7 millions d'onces (10,6 millions en 2016) pour l'argent.

Les revenus des Produits numismatiques ont augmenté de 7,1 millions de dollars pour atteindre 46,9 millions de dollars au cours du trimestre (39,8 millions de dollars en 2016), grâce aux fortes ventes de produits Canada 150.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 6 %, pour atteindre 33,9 millions de dollars (32,1 millions de dollars en 2016), en raison de la hausse des frais d'administration, compensée en partie par des frais de marketing et ventes moins élevés.

Au cours du premier trimestre de 2017, la Monnaie a déclaré et versé un dividende de 29 millions de dollars au gouvernement du Canada , qui explique en grande partie la diminution de la trésorerie, qui s'est établie à 80,5 millions de dollars au 1er avril 2017 comparativement à 114,2 millions de dollars au 31 décembre 2016.

Résultats consolidés et rendement financier (en millions de dollars canadiens pour les périodes de 13 semaines closes le 1er avril 2017 et le 2 avril 2016)











Période de 13 semaines close le





1er avril 2017 2 avril 2016

retraités(1) Variation en $ Variation en % Produits des activités ordinaires 502,8 $ 588,4 $ (85,6) $ (15) Résultat avant impôts sur le résultat 14,9 15,0 (0,1) - Résultat après impôts sur le résultat 11,1 11,2 (0,1) -

















Au





1er avril 2017 31 déc. 2016 Variation en $ Variation en % Trésorerie 80,5 $ 114,2 $ (33,7) $ (30) Stocks 85,7 78,9 6,8 9 Immobilisations 180,1 182,5 (2,4) (1) Total de l'actif 418,2 444,1 (25,9) (6) Fonds de roulement 118,5 136,1 (17,6) (13)





(1) Comme nous l'avons indiqué le 8 mai 2017 dans notre communiqué sur les résultats de fin d'exercice pour 2016, la Monnaie a retraité les produits et les résultats des périodes antérieures pour en retirer la vente de produits numismatiques vendus à leur valeur nominale. Par ailleurs, la Monnaie a rajusté rétroactivement la présentation du produit et des coûts liés aux ventes de produits d'investissement. Ce produit et ces coûts sont désormais constatés à leur montant net lorsque le fournisseur des principaux métaux précieux est aussi le client des produits d'investissement. Ce changement de présentation n'a aucune répercussion sur le résultat.

Pour lire le rapport du premier trimestre de 2017 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001-2008, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué sur les résultats renferme des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction de la Monnaie quant à ses objectifs, ses plans, ses stratégies, sa croissance future, ses résultats d'exploitation, son rendement, ses perspectives commerciales et ses débouchés. Des énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de termes ou expressions tels que « projeter », « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer » et « a l'intention de » et d'autres termes ou expressions analogues. De tels énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais seulement des estimations de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des débouchés prévus (soit des hypothèses). Bien que la direction juge, à la lumière des informations à sa disposition, que ces hypothèses sont raisonnables, elles pourraient se révéler inexactes. Ces estimations des résultats futurs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes ainsi qu'à divers autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux attendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux énoncés sous la rubrique Risques d'exploitation présentée dans le compte rendu ainsi qu'à la note 8, Instruments financiers et gestion des risques financiers, des états financiers consolidés résumés.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sur les résultats ne sont faits qu'en date du 17 mai 2017, et la Monnaie ne s'engage nullement à les mettre à jour publiquement après cette date en raison de nouvelles informations, d'événements à venir, de changements de situation ou pour tout autre motif que ce soit.

