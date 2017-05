Les négociateurs de Tulita, du Canada et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest paraphent une entente de principe sur l'autonomie gouvernementale







TULITA, NT, le 17 mai 2017 /CNW/ - Hier, les négociateurs du secrétariat communautaire Yamoria de Tulita et des gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Canada ont paraphé l'entente de principe proposée sur l'autonomie gouvernementale de Tulita.

Tulita, une collectivité de la région du Sathu dans les Territoires du Nord-Ouest, négocie une entente sur l'autonomie gouvernementale afin de s'acquitter d'une obligation dans l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu.

En paraphant cette entente de principe sur l'autonomie gouvernementale, les négociateurs recommandent l'entente à leurs dirigeants respectifs à des fins d'approbation. Une fois l'entente paraphée, chaque partie examinera l'entente de principe aux fins d'approbation et de signature. Les négociations relatives à l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale commenceront immédiatement suivant l'approbation et la signature de l'entente de principe.

Le règlement des revendications territoriales et la conclusion d'ententes sur l'autonomie gouvernementale sont essentiels pour faire progresser la réconciliation avec les collectivités autochtones au Canada. Ces ententes jettent les bases du développement social et de la croissance économique qui peuvent être bénéfiques pour les Autochtones et pour tous les Canadiens.

Citations

« Le secrétariat communautaire Yamoria de Tulita est heureux d'avoir paraphé l'entente de principe sur l'autonomie gouvernementale de Tulita. C'est un jalon important dans notre parcours vers la formation de notre propre gouvernement autonome. »

Dyanne Doctor

Présidente du secrétariat communautaire Yamoria de Tulita

« Les Territoires du Nord-Ouest sont un chef de file national dans l'établissement de relations avec nos partenaires autochtones. L'entente représente une étape importante dans le cheminement de Tulita vers l'autonomie gouvernementale. En tirant parti de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, l'autonomie gouvernementale permettra aux résidants de Tulita de tracer leur propre parcours. Au cours des prochaines décennies, les Territoires du Nord-Ouest devront relever des défis socioéconomiques et environnementaux importants et découvriront d'excellentes occasions. La façon dont les gouvernements s'uniront en tant que partenaires contribuera à façonner notre avenir commun. »

L'honorable Bob McLeod

Premier ministre et ministre des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales des Territoires du Nord-Ouest

« Ceci représente un important pas vers l'avant sur la voie de la réconciliation avec Tulita et pour la création de collectivités autochtones plus saines, avec davantage d'auto-détermination et de prospérité. Pour Tulita, une entente sur l'autonomie gouvernementale procurera plus de flexibilité et de gestion en matière d'élaboration et de prestation de programmes et de services, et ce, de manière à mieux respecter la culture et les valeurs des Dénés et Métis du Sahtu de Tulita, tout en apportant des avantages à l'ensemble du Canada. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Affaires autochtones et du Nord

Les faits en bref

Une entente de principe n'est pas un document juridiquement contraignant. Elle traite de la plupart des sujets relatifs à une entente sur l'autonomie gouvernementale et sert de fondement à la conclusion d'un accord définitif sur l'autonomie gouvernementale.

Suivant le paraphe de l'entente de principe, le secrétariat communautaire Yamoria de Tulita et le gouvernement du Canada obtiendront l'autorité requise pour approuver et signer l'entente de principe. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est prêt à approuver et à signer l'entente de principe.

Tulita est une collectivité située dans la région du Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest qui compte environ 560 habitants, dont 85 % sont de descendance autochtone.

Restez branchés

Suivez-nous : Twitter, YouTube, Facebook et Flickr

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par courriel ou par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.aadnc.gc.ca/inscriptions.

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 13:08 et diffusé par :