Les produits de la mer du Québec reconnus mondialement!

Québec, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Comme chaque année, le printemps et le retour du soleil marquent l'arrivée des produits marins frais du Québec. Crabe des neiges, homard et crevettes nordiques, bien sûr, mais aussi mactre de Stimpson, flétan et huîtres garnissent les comptoirs des marchés et des épiceries pour le plus grand plaisir des amateurs. Cet engouement pour les produits québécois de la mer est justifié, car ils sont d'une fraîcheur et d'une qualité pratiquement inégalables, et répondent maintenant aux normes internationales les plus strictes, dont les certification Global Food Safety Initiative (GFSI) et Marine Stewardship Council (MSC).

« Pêché ici, qualité garantie »

La qualité se reflète du côté des pêcheurs, car plus de 52 % des volumes débarqués sont certifiés par le Marine Stewardship Council (MSC), soit les pêcheries du homard des Îles-de-la-Madeleine, du homard de la Gaspésie, de la crevette nordique et du crabe des neiges du sud du golfe du Saint-Laurent. Le MSC est l'organisme le plus reconnu à travers le monde en ce qui a trait à l'écocertification des pêcheries. Cette certification vise à améliorer et à mettre en évidence la gestion responsable des ressources marines et le développement durable du domaine de la pêche. Des travaux sont en cours en vue d'écocertifier le flétan du Groenland et le crabe des neiges de la Côte-Nord, ce qui permettrait d'augmenter le pourcentage des espèces québécoises certifiées MSC à plus de 70 %!

Cette année, l'Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP) place sa campagne de promotion sous le thème « Pêché ici, qualité garantie », marquant ainsi la reconnaissance mondiale de l'extraordinaire qualité de nos produits marins. « Une importante proportion de nos membres ont obtenu ou sont sur le point d'obtenir la certification Global Food Safety Initiative (GFSI), l'Initiative mondiale de la sécurité alimentaire, qui assure la salubrité des aliments. C'est donc dire que les entreprises de transformation respectent les plus hauts standards répondant aux normes internationales strictes (HACCP, C-TPAT, BRC, GFSI, etc.) et aux exigences des différents marchés », explique Jean-Paul Gagné, directeur général de l'AQIP.

Une industrie en croissance

L'industrie de la pêche et de la transformation est un domaine économique important pour le Québec. Il s'agit d'un secteur très structurant pour les régions côtières procurant près de 8 000 emplois en régions maritimes. L'industrie de la transformation des produits de la pêche est un domaine économique important, la valeur des expéditions de poisson et fruits de mer pour les régions maritimes a atteint un chiffre d'affaires de 493,8 M$. L'industrie québécoise de la pêche et de la transformation est également un important joueur à l'international, avec des exportations d'une valeur de 346,4 M$. Les produits marins, principalement le crabe des neiges et le homard et la crevette sont exportés aux États-Unis, en Asie, dans l'Union européenne ainsi qu'aux Antilles.

L'Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP)

Organisme à but non lucratif, l'AQIP a été fondée en 1978 par les entreprises de transformation de produits marins des régions maritimes du Québec, dont elle défend les intérêts auprès des instances concernées. Elle constitue la plus ancienne association d'entreprises de transformation de poissons et de fruits de mer au Canada, et compte 46 membres, soit 35 membres industriels et 11 membres associés, qui représentent en tout 85 % du volume des produits marins transformés au Québec.

