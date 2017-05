Avis aux médias - Invitation - Appui important du gouvernement du Canada à quatre entreprises et trois organismes de l'Abitibi-Témiscamingue







ROUYN-NORANDA, QC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, procédera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, à une annonce concernant AirMP inc., Technosub, Compusport inc., Best Western Albert centre-ville, Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue, ainsi que les organismes Club Kiwanis et Vélo-Cité de Rouyn-Noranda.

Des représentants de ces entreprises et organismes seront également présents pour répondre aux questions sur leurs projets.

Date : Le vendredi 19 mai 2017



Heure : 10 heures



Lieu : Hôtel de ville de Rouyn-Noranda

100, rue Taschereau Est

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3

