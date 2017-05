Gateway - Un chef de direction régional établi à Sault Ste. Marie







SAULT STE. MARIE, ON, le 17 mai 2017 /CNW/ - Gateway Casinos & Entertainment Limited (Gateway) désignera un nouveau chef de direction régional établi à Sault Ste. Marie. Le chef de direction régional veillera au rendement opérationnel des établissements de jeu du regroupement de zones de jeu du Nord de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) une fois que Gateway se sera chargé des activités quotidiennes, au cours des prochaines semaines, tel qu'il est prévu. Le chef de direction régional travaillera en étroite collaboration avec les directeurs généraux de chacun des établissements de jeu du Nord pour assurer des activités de jeu hautement performantes dans chacune des collectivités d'accueil.

« Gateway souhaite élargir notre base dans le Nord et travailler en étroite collaboration avec nos nouveaux collègues d'OLG à Sault Ste. Marie », a affirmé Keith Andrews, vice-président principal et directeur principal, Ontario, à Gateway. « Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé très fort pour faire la transition avec les établissements et les employés, mais, très bientôt, nous irons voir sur le terrain, à Sault Ste. Marie, pour parler aux décideurs locaux et tirer avantage de la riche expérience ontarienne en matière d'activités de jeu que l'on trouve à Sault Ste. Marie ».

Gateway devrait signer une entente d'exploitation et de services de casinos d'une durée de 20 ans avec OLG au cours des prochaines semaines, après quoi Gateway se chargera des activités de jeu courantes du regroupement de zones de jeu du Nord, qui comprend les casinos à Sault Ste. Marie et à Thunder Bay, la salle de machines à sous OLG à Sudbury Downs et les nouveaux établissements prévus à North Bay et à Kenora.

« Des partenaires du secteur privé, comme Gateway, dont le siège social se trouve à Sault Ste Marie, aideront à procurer aux clients la meilleure expérience de jeu possible et permettront de décupler notre expertise en matière de jeu dans la province », a déclaré Greg McKenzie, vice-président directeur et dirigeant principal, OLG. « Nous sommes ravis que Gateway ait choisi cet emplacement stratégique à Sault Ste Marie, cela aidera à assurer le succès de la zone de jeu du Nord, aujourd'hui et à l'avenir. »

Gateway exploite également les établissements de jeu du regroupement de zones de jeu du Sud-Ouest, qui comprend Gateway Casinos à Clinton, Dresden, Hanover, London et Woodstock et Point Edward.

À propos de Gateway Casinos & Entertainment

Gateway Casinos & Entertainment Limited (Gateway) est l'entreprise de jeu la plus importante et diversifiée au Canada. Exerçant ses activités en Colombie-Britannique, à Edmonton et dans le Sud-Ouest de l'Ontario, Gateway emploie plus de 5 200 employés et exploite 23 établissements de jeu comptant 248 tables de jeu, plus de 8 400 machines à sous, 54 restaurants et bars et 272 chambres d'hôtel. En tant que fournisseur de services privilégié dans le Nord de l'Ontario, Gateway ajoutera trois établissements et prévoit la construction de deux nouveaux bâtiments au portefeuille lorsque la transition et la mise en valeur seront complètes. Gateway met en oeuvre une stratégie de croissance ambitieuse visant à améliorer considérablement l'expérience client et à attirer de nouveaux clients du jeu. Cette stratégie inclut le développement de marques exclusives de mets et de boissons comme Match Eatery & Public House et Atlas Steak + Fish. Cette année, Gateway célèbre 25 années de présence dans le domaine du jeu et du divertissement au Canada. Pour en savoir plus, consultez www.gatewaycasinos.com (site en anglais seulement).

OLG est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui fournit des activités de jeu d'une manière socialement responsable. OLG exploite et gère des établissements de jeu, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance dans la province, et aide à bâtir une industrie des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 44 milliards de dollars à la Province et à la population de l'Ontario. Ces paiements à la Province soutiennent le fonctionnement des hôpitaux, le sport amateur par l'entremise du programme Quest for Gold, les organismes de bienfaisance locaux et provinciaux ainsi que la prévention, le traitement et la recherche liés au jeu problématique.

