Les employés d'un dispensaire de marijuana thérapeutique se joignent à Unifor

TORONTO, le 17 mai 2017 /CNW/ - Les travailleurs d'une clinique de marijuana thérapeutique de Toronto ont voté pour se joindre à Unifor, ce qui en ferait les premiers travailleurs de ce type à se syndiquer au Canada.

« Vu la légalisation de la marijuana et la croissance rapide de l'industrie, il est important que les travailleurs aient un moyen d'expression et un représentant au cours des prochaines années, a indiqué Jerry Dias, président national d'Unifor. Chaque travailleur a le droit de se syndiquer, peu importe la situation d'une industrie, et il s'agit d'un pas en avant important dans le monde du travail moderne. »

En tout, 40 employés de la clinique Canna située sur l'avenue Broadview ont adhéré à Unifor. Le syndicat commencera bientôt à négocier leur première convention collective.

D'après John Aman, directeur du recrutement pour Unifor, la sécurité et la formation du personnel figurent parmi les principales préoccupations des nouveaux syndiqués. « Ces travailleurs se sont tournés vers Unifor parce qu'ils souhaitaient faire carrière dans l'industrie, qui devrait se développer rapidement en raison de la légalisation de la marijuana l'année prochaine, et cherchaient de l'aide pour obtenir des conditions de travail équitables », a-t-il expliqué.

Canna a quatre autres cliniques à Toronto, en sus de ses cliniques à Vancouver. Les nouveaux syndiqués comprennent les équipes de réception, de production, d'emballage et de vente au détail, ainsi que les superviseurs. Unifor espère que cette campagne de recrutement suscitera l'intérêt des employés des autres cliniques Canna en Ontario.

M. Dias a félicité les travailleurs d'avoir fait appel à Unifor et d'avoir pris des mesures pour se syndiquer. « Avec Unifor, ces travailleurs auront l'un des syndicats canadiens les plus puissants et novateurs de leur côté pour les aider à obtenir des salaires équitables et de meilleures conditions en matière de santé et de sécurité », a-t-il précisé.

Représentant plus de 310 000 travailleurs, dont plus de 20 000 dans le secteur du commerce de détail, Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail en 2013, il est issu de la fusion des Travailleurs canadiens de l'automobile et du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier.

