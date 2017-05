Message du gouverneur général du Canada à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal







OTTAWA, le 17 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, nous célébrons un évènement important dans l'histoire de la ville de Montréal : son 375e anniversaire. Cette grande ville multiculturelle vibrante fut notre lieu de résidence à ma famille et à moi pendant près de 20 ans. Mes cinq filles y ont grandi et, encore à ce jour, notre famille considère Montréal comme notre chez nous.

En ce grand jour, rappelons-nous son histoire et ses racines francophones et autochtones qui sont au coeur de son édification et de son évolution en tant que ville diversifiée, dynamique et inclusive. Rassemblons-nous pour fêter notre patrimoine collectif.

David Johnston

