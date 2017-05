Nomination de monsieur Robert Coutu au poste de Directeur au développement stratégique des affaires de Telemedic







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Monsieur Mathieu Corbeil, Directeur général de Telemedic, est heureux d'annoncer la nomination de monsieur Robert Coutu au poste de Directeur au développement stratégique des affaires de l'entreprise.

D'origine montréalaise et bilingue, Robert Coutu cumule plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information. Sa grande capacité à saisir les enjeux rapidement, sa connaissance élargie des technologies de l'information, ainsi que son talent à vulgariser les solutions technologiques complexes et innovantes lui permettent d'emmener les entreprises à un niveau supérieur.

« Le conseil d'administration de Telemedic se réjouit de l'arrivée de Robert au développement des affaires de la compagnie. Robert est un gestionnaire chevronné du milieu des technologies de l'information et un leader inspirant au parcours exceptionnel. Sa solide expérience, ses succès en développement des affaires, sa vision stratégique, sa passion pour les clients et les technologies ainsi que son vaste réseau de contacts seront des atouts très précieux dans la prochaine phase de l'évolution de Telemedic », a souligné Mathieu Corbeil.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à l'excellente équipe de Telemedic. Le système SOFI, développé par Telemedic, s'impose comme un élément essentiel pour améliorer la qualité des soins rendus à nos aînés dans leurs milieux de vie. Nos aînés ont façonné notre société et méritent ce qu'il y a de mieux. Ainsi, aider les intervenants dans le milieu de la santé à améliorer la qualité de vie de nos aînés me tient à coeur. Ce défi est une occasion exceptionnelle pour moi de mettre au service des clients de Telemedic toute mon expérience et ma passion pour les systèmes de gestion informatisés », a déclaré monsieur Coutu.

Une carrière jalonnée de succès

Après une solide formation en marketing, en gestion internationale, en système d'information pour gestionnaires et en gestion de projets technologiques, Robert Coutu a commencé sa carrière en 1994 comme représentant. À compter de 2005, il commence a oeuvrer dans le monde complexe des logiciels de gestion d'entreprises. Parallèlement, il siège sur les conseils d'administration de plusieurs associations et oeuvre comme membre du Conseil Consultatif d'Urbanisme d'un arrondissement de la ville de Montréal.

Monsieur Coutu détient un BAA de la prestigieuse École des HÉC, ainsi qu'une formation en gestion de projets technologiques.

À propos de Telemedic

Telemedic est un développeur de logiciel qui aide dans la gestion des soins dans les résidences pour aînés, ainsi que dans les CHSLD privés et publics. Son logiciel aide les gestionnaires en santé à assurer une meilleure efficacité opérationnelle, aux intervenants de soins, un meilleur suivi et une traçabilité en tout temps de leurs interventions, et aux résidents, un milieu de vie et des services de qualité optimale.

SOURCE Telemedic

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 12:26 et diffusé par :