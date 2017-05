Le Projet « Compartiment de stockage privé » remporte le concours Fly Your Ideas 2017 d'Airbus







TOULOUSE, France, May 17, 2017 /PRNewswire/ --

Les étudiants finalistes du monde entier affinent leurs idées dans les laboratoires d'Airbus

L'équipe DAELead de l'Université de Hong Kong , à Hong Kong, a été désignée, par un jury d'experts, lauréate du concours étudiant international Fly Your Ideas 2017 organisé par Airbus. L'équipe DAELead a fait face à une compétition féroce pour remporter le premier prix de 30 000 euros avec son concept innovant de compartiment de stockage privé sous les pieds des passagers.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/513100/Airbus.jpg )



La phase finale du concours s'est déroulée cette semaine à Toulouse, France. Les cinq équipes d'étudiants finalistes - sélectionnées parmi 365 projets lors de la première étape du concours - étaient invitées à passer une semaine au ProtoSpace d'Airbus. Ils ont pu visualiser, prototyper et tester leurs idées au moyens d'équipements ultramodernes, avant de les présenter à un panel d'universitaires et d'experts d'Airbus et de l'industrie aérospatiale.

Le jury a été impressionné par la vision et la capacité de l'équipe DAELead à concevoir une solution simple mais efficace pour améliorer l'expérience passagers. Ce nouveau concept de cabine avion utilise entièrement l'espace situé entre le plancher cabine et le plafond de la soute pour offrir aux passagers leur propre compartiment à bagages privé.

L'équipe classée seconde, l'équipe Aquarius, de l'Université australienne du Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), a remporté 15 000 euros pour son concept radical qui transforme un avion commercial en une solution pour l'extinction rapide des feux de forêt.

Le concours Fly Your Ideas, organisé par Airbus en partenariat avec l'UNESCO, en est à sa cinquième édition et a été lancé pour inspirer la prochaine génération d'innovateurs du monde entier. Avec leurs projets, les étudiants devaient répondre à l'un des cinq défis identifiés par Airbus, allant de l'optimisation de l'expérience passagers aux innovations en production, dans le but de fournir des solutions durables pour l'avenir de l'aviation.

Un nombre record de quelque 5 500 étudiants du monde entier ont soumis leur candidature au concours 2017. Depuis le lancement du concours Fly Your Ideas en 2008, plus de

20 000 étudiants venus de plus de 650 universités basées dans plus de 100 pays y ont participé.

La diversité est au coeur de cette initiative : les équipes sont encouragées à inclure en leur sein des membres de diverses origines et disciplines universitaires. Les équipes finalistes de cette année représentent neuf nationalités différentes et huit universités d'Afrique, d'Europe et de la région Asie-Pacifique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : http://www.airbus-fyi.com.

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 11:33 et diffusé par :