Aux Etats-Unis, le programme de recrutement lancé par GAC Motor vise à réunir les plus grands talents pour promouvoir son image de constructeur automobile mondial







SILICON VALLEY, Californie, BOSTON et DETROIT, 17 mai 2017 /PRNewswire/ -- La marque automobile chinoise présentant la plus forte croissance, GAC Motor, une filiale de GAC Group, a lancé un programme de recrutement de talents axé sur la Silicon Valley, Detroit et Boston. La société entend ainsi attirer des personnes qualifiées et créatives pour rejoindre son équipe internationale, laquelle est en plein essor et devient rapidement l'une des meilleures parmi les fabricants automobiles à travers le monde.

GAC Motor propose actuellement des postes dans les domaines de l'ingénierie et de la recherche et développement (R&D) technologique, du marketing et des communications, et pour des formations en gestion.

D'autres filiales de GAC Group participent également à cette initiative de recrutement, en cherchant des talents pour pourvoir des postes dans les domaines de la R&D, des composants automobiles, des véhicules, des services de commerce et des services financiers.

Prenant la parole le 10 mai lors d'un événement au Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Boston, où GAC Motor a rencontré des diplômés exceptionnels provenant des meilleures universités du monde, Yu Jun, directeur général de GAC Motor, a déclaré : « GAC Motor affiche un taux de croissance annuel moyen de 85 pour cent depuis six années consécutives. Nous n'aurions jamais pu y arriver sans la sagesse et les efforts de chacun de nos employés, et nous entendons bien offrir à nos collaborateurs la plate-forme idéale pour qu'ils puissent réaliser tout leur potentiel ».

Ce programme mondial de recherche de talents s'inscrit dans la stratégie mondiale de GAC Motor qui vise l'intégration des ressources en technologie et en capital ainsi que l'exploitation de cinq systèmes commerciaux mondiaux : la R&D, les achats et la chaîne logistique, la fabrication, le marketing et le service à la clientèle.

En outre, le 22 avril à Hangzhou (Chine), GAC Motor a organisé la première International Distributor Conference, laquelle a permis à tous ses distributeurs mondiaux de s'associer aux débats sur l'évolution future du secteur automobile, sur l'élaboration de nouvelles stratégies de valorisation de la marque, sur les modèles d'entreprise, sur le renforcement de l'équipe et sur le lancement de produits conformément à l'étude de 2016 sur le marché mondial.

La société prévoit de proposer des modèles haut de gamme comme la GA8 et la GS8 sur le marché international en 2017, en offrant aux consommateurs mondiaux des produits et des services de meilleure qualité.

« GAC Motor affectera davantage de ressources à son secteur commercial international, renforcera l'appui qu'elle accorde aux distributeurs en matière de politique commerciale, de marketing et de publicité, et pour le lancement de nouveaux modèles, tout en mettant sur pied une équipe internationale de distributeurs qui progressera au même rythme que la société dans le nouveau chapitre du développement mondial », ajoute Yu.

« Nous participons activement au marché mondial en lançant ce programme mondial de recherche de talents, à l'heure où le marché se dirige à toute allure vers l'ère 'Industry 4.0', et où la technologie et l'innovation de la marque sont devenues essentielles pour la compétitivité ».

Depuis 2008, GAC Motor n'a eu de cesse de surprendre le secteur automobile international avec des véhicules annonciateurs de tendance, des avancées technologiques et de nouveaux records de ventes. La société est parvenue à développer ses activités au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Europe orientale, en Afrique et en Amérique du Sud, et elle continue d'instaurer des réseaux commerciaux pour les ventes et les services dans 14 pays en vue d'étendre son empreinte sur les marchés haut de gamme. GAC est occupée à construire son premier centre de R&D en Amérique du Nord dans la Silicon Valley en 2017, et elle envisage de faire son entrée sur le marché nord-américain d'ici à 2019.

Pour accroître son influence sur le marché international, GAC Motor a organisé plusieurs événements, notamment en coopérant avec Transformers: Age of Extinction en 2014, an participant au Asian-European Tour couvrant 15 000 kilomètres à travers huit pays le long de la Route de la soie en 2015, et en étant le sponsor automobile exclusif des Africa Magic Viewers' Choice Awards en 2016 et du Nigeria Governors' Investment Forum en 2017.

En janvier 2017, GAC Motor est retournée au North American International Auto Show (NAIAS) pour la troisième année et proposé en avant-première trois véhicules à grand succès, son premier véhicule électrique GE3, le nouveau SUV GS7 et la voiture concept EnSpirit, suscitant le plus vif intérêt des professionnels du secteur, des experts, des médias et des invités. Le GS7 a été sacré « A New Generation Blockbuster SUV » par le New York Times et « Impressive Worldwide Debut » par Forbes lors de l'Auto Shanghai en avril. GAC Motor a instauré un partenariat stratégique avec les 10 plus grands équipementiers automobiles du monde comme Aisin Seiki, Michelin, Continental et Faurecia afin de construire des véhicules de la plus grande qualité.

« A l'avenir, nous entendons notamment accroître nos investissements dans la technologie afin d'accélérer notre transformation vers des opérations électriques et intelligentes, et ainsi renforcer notre marque à l'échelle internationale et créer un écosystème Internet automobile visant à promouvoir GAC Motor comme marque de classe mondiale avec des capacités évoluées sur le plan de la production, de la R&D et du marketing », conclut Yu.

A propos de GAC Motor

Filiale de GAC Group, GAC Motor conçoit et fabrique des véhicules, des moteurs, des éléments et des composants automobiles de très grande qualité, avec en 2016 un taux de croissance en glissement annuel de 96 pour cent, le plus élevé de toutes les marques chinoises pour la période correspondante. L'étude de qualité initiale réalisée en Chine par J.D. Power Asia Pacific en 2016 classe GAC Motor cinquième, la place la plus élevée de l'ensemble des marques chinoises pour la quatrième année consécutive.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur

