Vers un rétablissement sur les routes du Québec







QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les opérations visant le rétablissement de la situation sur les routes du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports progressent rapidement.

Ainsi, toutes les infrastructures touchées par la montée des eaux sont inspectées et les routes sont nettoyées afin d'assurer des déplacements sécuritaires des personnes et des biens.

Quelques routes demeurent fermées à la circulation sur la Côte-Nord, en Gaspésie et en Outaouais. Des équipes du Ministère s'activent afin de rouvrir ces routes dans les meilleurs délais.

De plus, des entraves à la circulation sont toujours en vigueur sur plusieurs routes du Québec. À titre d'exemple, la circulation peut se faire en alternance sur une chaussée de gravier ou à vitesse réduite. Dans tous les cas, et pour leur sécurité, les usagers doivent respecter la signalisation en place.

Soutien du Ministère

Par ailleurs, des équipes du Ministère sont déployées dans certaines municipalités, dont Oka, Sainte-Placide et L'Île-Cadieux, afin de contribuer au rétablissement de celles-ci. Les employés du Ministère, bien équipés, peuvent ainsi apporter leur contribution et favoriser un retour plus rapide à une situation normale pour les résidents touchés.

Rappelons que, au plus fort des inondations, jusqu'à 700 employés du Ministère étaient mobilisés afin d'assurer la sécurité des usagers et le maintien des infrastructures de transport.

Le Ministère demeurera à pied d'oeuvre jusqu'au rétablissement complet de la situation dans toutes les régions du Québec et remercie les usagers de la route pour leur collaboration dans cette situation exceptionnelle.

Faits saillants :

En Gaspésie, la route 299 est ouverte à la circulation depuis le mardi 15 mai, mais la circulation se fait en alternance dans certains secteurs. Par ailleurs, les travaux de réparation se poursuivront au cours des prochaines semaines.

En Gaspésie, un pont surplombant la rivière Cascapédia a été endommagé lors de la crue des eaux. Une inspection de la structure sera réalisée dès que les conditions le permettront. Cette dernière enrichira les réflexions du Ministère quant aux solutions à mettre en place.

Sur la Côte-Nord, la route 138 est fermée à toute circulation, entre les kilomètres 1299 et 1307, à Baie-Johan-Beetz . La reconstruction du tronçon de la route endommagé est débutée. La route pourrait être rouverte au cours des prochains jours, mais la circulation se fera en alternance. D'ici là, un pont aérien permet notamment à des résidents de se déplacer.

. La reconstruction du tronçon de la route endommagé est débutée. La route pourrait être rouverte au cours des prochains jours, mais la circulation se fera en alternance. D'ici là, un pont aérien permet notamment à des résidents de se déplacer. En Outaouais, un tronçon de la route 117 a dû être fermé à la circulation, après le bris d'un ponceau situé au kilomètre 335. La route a été rouverte à 10 heures, le mercredi 17 mai, mais la circulation se fait en alternance sur un court tronçon.

Lien connexe :

Pour obtenir de l'information sur les entraves sur le réseau routier, consultez le www.quebec511.info et ses différentes plateformes.

