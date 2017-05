« En tant que victime, mes droits sont constamment bafoués! » - Caroline Lamarre demande un décret au gouvernement pour destituer le maire de Baie-Trinité







QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Présente à Québec pour participer au congrès du SCFP-Québec, Caroline Lamarre s'est adressée aux médias pour témoigner de la grande injustice qu'elle a subie. Mme Lamarre est cette employée de la municipalité de Baie-Trinité qui a été agressée sexuellement par le maire Denis Lejeune, reconnu coupable.

« Moi aussi j'en ai, des droits! En tant que victime, mes droits sont constamment bafoués! » a déclaré Caroline Lamarre. « Je demande un décret au gouvernement Couillard pour destituer ce maire. »

« J'ai été victime d'agression sexuelle et ensuite, j'ai subi une deuxième injustice en ne pouvant pas retourner travailler, tandis que mon agresseur, lui, est retourné sans problème. Dans quel monde sommes-nous? »

Mme Lamarre n'a pas pu réintégrer son travail depuis l'agression. Lejeune est parvenu jusqu'à maintenant à s'accrocher à son poste.

Une demande a aussi été déposée à la Commission municipale du Québec pour destituer le maire.

« Le SCFP a soutenu Caroline depuis le début. La juxtaposition des droits des victimes et des agresseurs, dans ce cas, a largement favorisé l'agresseur. Il faut que ça cesse et que le gouvernement agisse », de dire Charlaine Sirois, conseillère syndicale au SCFP.

Rappelons que Caroline Lamarre a porté plainte contre son employeur en juin 2013. Denis Lejeune a été trouvé coupable d'agression sexuelle en juillet 2015 et la sentence a été rendue en janvier 2016. Le maire a écopé de 120 heures de travaux communautaires, d'une période de probation de deux ans et devait faire un don de 4 000 $. Étant donné qu'il n'a pas eu à purger plus de 30 jours de prison, la loi permettait à Lejeune de rester en poste, ce qu'il a fait.

Comptant plus de 110 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le transport urbain, le secteur mixte et le secteur maritime.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 12:00 et diffusé par :