Dan Levy annonce le nom du César officiel de 2017 : Don't Go Bacon My Heart

Les Canadiens ont soumis plus de 8 300 noms de Césars et Dan Levy a choisi celui qui représente le mieux sa version du Cocktail du Canada

TORONTO, le 17 mai 2017 /CNW/ - Le verre est givré, le Clamato est versé et la branche de céleri, coupée. L'acteur, auteur et producteur canadien Dan Levy annonce que le nom du César officiel de la Journée nationale du César 2017 est Don't Go Bacon My Heart!

Dan Levy a choisi ce nom recommandé par Kasandra Parke-Wilson de Narol, au Manitoba, parmi les 8 300 autres suggestions de Canadiens, d'un océan à l'autre, qui voulaient partager des Césars avec Dan lors de la Journée nationale du César.

Quand on lui a demandé pourquoi il avait choisi le nom Don't Go Bacon My Heart, Dan Levy nous a répondu : « Écoutez, j'aime le bacon. J'aime les calembours. Et je n'ai jamais prétendu avoir un goût des plus raffinés. J'ai vraiment hâte de boire quelques Césars et de fêter la Journée nationale du César avec Kasandra le 18 mai! ».

Le César Don't Go Bacon My Heart est fait de plusieurs ingrédients savoureux, dont du jus d'olives vertes, du raifort, du sel de truffe et du Clamato Mott's Extra-épicé et au Haricot mariné, le tout garni d'un brunch complet. Pour voir Dan Levy préparer le Don't Go Bacon My Heart, visitez le www.CésarsAvecDan.ca.

Kasandra et son invité s'envoleront vers Toronto pour rencontrer Dan Levy et porter un toast au Cocktail du Canada dans le cadre de la troisième Journée nationale du César qui se tiendra cette année le 18 mai - une fête créée par les amateurs de Césars comme Dan et Kasandra. Avec la fête du Canada qui approche, M. Levy souhaite que les Canadiens essaient cette recette de César de 2017 à la maison et encouragent les barmen de leur région à le faire aussi.



En 2016, les Canadiens ont consommé plus de 398 millions* de Césars, ce qui représente plus d'un million de Césars par jour. Inventé au Canada en 1969, le César est devenu le cocktail le plus populaire au pays et est maintenant reconnu comme une boisson prisée typiquement canadienne. Au cours de cette même année, on lançait au Canada le Clamato Mott's, qui allait devenir l'ingrédient essentiel au goût authentique du César.



Les festivités de la Journée nationale du César prennent de l'ampleur à chaque année, et ce n'est pas surprenant, puisque cette fête donne le coup d'envoi à une longue fin de semaine de congé, le jeudi précédent la fête de la Reine (ou Journée nationale des patriotes, au Québec). Pour connaître les événements, les bars et les restaurants de votre région qui serviront des Césars en cette occasion, et pour accéder à une vaste gamme de recettes, visitez le site du César au MottsClamato.ca.



Don't Go Bacon My Heart

1 oz (30 mL) de vodka

4 traits généreux de sauce Worcestershire

4 traits généreux de sauce piquante

1/4 oz (7,5 mL) de jus d'olives vertes

1 cu. à thé de raifort blanc

3 pincées de sel de truffe

4 traits de poivre frais moulu

Cocktails Clamato Mott's Extra-épicé et au Haricot mariné (moitié-moitié)

Garniture: Deux tranches de bacon à l'érable (cuit au four jusqu'à ce qu'il soit croustillant), un mini burger aux oeufs, deux bouchées de pommes de terre frites et un beignet d'entremets

Givrer un grand verre avec le jus d'un quartier de citron et du sel de céleri, remplir le verre à moitié de glaçons et ajouter les ingrédients en suivant l'ordre indiqué ci-dessus. Presser le jus du quartier de citron dans le verre, bien brasser, poser le bacon sur le verre et utiliser une brochette pour fixer le reste des garnitures sur le bacon.

* Tiré des données internes de 2016 de Mott's Clamato

