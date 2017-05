L'Hôpital Shriners pour enfants ? Canada inaugure aujourd'hui le tout nouveau salon des patients de la Fondation Air Canada







Lancement du programme « Les ailes du courage » avec les pilotes d'Air Canada

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que l'Hôpital Shriners pour enfants® ? Canada et la Fondation Air Canada inaugurent, aujourd'hui, le salon des patients de la Fondation Air Canada et annoncent le programme « Les ailes du courage » de la Fondation Air Canada. En effet, dès le mois de septembre, des pilotes d'Air Canada participeront à des activités avec les enfants, tout en remettant des certificats et des médailles en reconnaissance de leur bravoure dans la lutte contre la maladie.

En plus de mettre un sourire sur les lèvres de nos jeunes, le salon des patients de la Fondation Air Canada a été conçu pour diminuer le stress durant le temps d'attente, avant, pendant ou après un rendez-vous médical. Équipé de deux stations (de jeux) de la Fondation Starlight, ce salon est définitivement un espace axé sur la famille. Avec une variété de jouets, de jeux et d'activités adaptée aux différentes tranches d'âge, cette salle de jeux, supervisée par nos spécialistes du milieu de l'enfance et nos bénévoles, offrira un environnement sûr et amusant pour les patients ambulatoires. Situé à côté de la salle d'attente principale, cet espace aidera tout autant à soulager la pression des parents qui doivent souvent voyager avec les frères et soeurs du patient lors d'un rendez-vous.

« Nous sommes choyés d'avoir la Fondation Air Canada comme partenaire. Elle a fait un généreux don de 250 000 $ pour la construction de l'hôpital et le tout nouveau salon des patients durant la campagne Soins exceptionnels pour enfants exceptionnels », explique Bill Miller, président du Conseil des gouverneurs de l'hôpital. « Ce don s'ajoute aux efforts des Shriners qui dans toutes les communautés du Canada, d'un océan à l'autre, s'occupent de la logistique avec l'équipe de l'hôpital et conduisent les patients au départ ou à l'arrivée de l'avion. C'est magnifique de pouvoir compter sur des partenaires qui oeuvrent à l'unisson pour aider les familles ».

Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada, a pour sa part déclaré : « Comme la santé et le bien-être des enfants est la cause qui nous tient le plus à coeur, la Fondation Air Canada entretient fièrement un partenariat de longue date avec l'Hôpital Shriners pour enfants. L'impeccable réputation de l'hôpital, comme établissement qui transforme la vie des enfants en fournissant des soins de santé spécialisés dans un environnement axé sur le patient et la famille, s'accorde tout à fait avec la mission de notre Fondation, mission qui consiste à aider les enfants malades et à obtenir les soins médicaux dont ils ont besoin. Aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration du salon des patients de la Fondation Air Canada, nous saluons l'équipe de l'Hôpital Shriners pour enfants, qui fait preuve de dévouement et d'attention envers ces enfants extrêmement courageux. »

Durant la cérémonie, des patients ont témoigné de leur gratitude envers le programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada. Chaque année, ce programme permet à des jeunes patients originaires de toutes les régions du Canada de recevoir des soins médicaux non accessibles dans leur collectivité. L'absence de frais de transport entourant une partie de ces déplacements procure aux familles une tranquillité d'esprit qui leur permet de se concentrer sur la santé et le bien-être de l'enfant.





À propos de l'Hôpital Shriners pour enfants - Canada



Établi à Montréal en 1925, les hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada est le seul établissement canadien au sein du réseau des 22 hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. Les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale, bénéficient de l'expertise de nos équipes médicales en matière de traitement et de réadaptation.

Affilié à l'Université McGill, l'hôpital est doté d'un Centre de simulation et d'un Centre d'analyse du mouvement afin de stimuler l'excellence et l'innovation en matière de soins, d'enseignement et de recherche. Les médecins résidents et les professionnels de la santé profitent de notre installation sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d'offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada. Reconnu comme un établissement promoteur de santé, les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada aide les enfants à atteindre leur plein potentiel depuis plus de 90 ans.

À propos de la Fondation Air Canada



Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un soutien financier et de l'aide en nature, incluant des billets d'avion, à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. La Fondation a mis sur pied et gère plusieurs programmes et initiatives dont le Programme de transport hospitalier, qui permet à 15 hôpitaux pédiatriques canadiens de couvrir les frais de transports d'enfants ayant besoin d'obtenir un traitement médical non disponible dans leur communauté. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, veuillez visiter le site www.aircanada.com/fondation ou consulter en ligne le rapport de développement durable de 2015 : Citoyens du monde, à l'adresse www.aircanada.com/Fondation/Citoyensdumonde.

