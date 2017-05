Le Monument aux victimes du communisme sera l'« arc de Mémoire » de l'Équipe Raff







Le jury a choisi le concept évocateur de l'Équipe Raff, qui exprime le mieux le passage de l'oppression à l'espoir au Canada.

OTTAWA, le 17 mai 2017 /CNW/ - Le projet de Monument aux victimes du communisme - Le Canada, une terre d'accueil a franchi une étape importante. M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme) et député de Parkdale-High Park, a annoncé le nom du gagnant du concours de design au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. De plus, Hommage à la liberté, l'organisme caritatif qui été mis sur pied pour ériger le Monument, a fait part de son appui en annonçant qu'il avait amassé 1 million de dollars qui seront affectés au projet.

L'automne dernier, on avait dressé une courte liste de cinq concepts présentant chacun une façon différente d'exprimer le passage des régimes oppressifs à l'ouverture et à la démocratie canadiennes. En mars 2017, le public avait été invité à se prononcer sur les concepts proposés (suivez ce lien pour voir les résultats), et un jury de professionnels du design et des experts de contenu avaient donné leur avis.

L'« arc de Mémoire », un alignement sculptural de tiges de bronze formant un arc gigantesque, a été conçu par l'Équipe Raff. Ce monument se veut un calendrier vivant et dynamique qui reproduira des moments de souffrance et d'injustice qui seront commémorés avec réflexion et gratitude.

Le Monument aux victimes du communisme sera érigé du côté ouest du Jardin des provinces et des territoires à Ottawa.

Citations

« L"arc de Mémoire" est un design évocateur qui transforme un thème abstrait en quelque chose de personnel qui touchera tous les Canadiens. Je félicite toutes les équipes qui ont participé au concours de leur détermination et vision. J'aimerais aussi remercier le jury d'experts qui a dû prendre une décision très difficile. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis persuadé que ce design rendra hommage aux millions de Canadiens qui ont fui l'injustice et souffert sous des régimes communistes répressifs. Ce monument se voudra un hommage tant à ceux qui ont fui qu'aux Canadiens qui les ont accueillis dans notre magnifique pays. »

? M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme) et député de Parkdale-High Park

« Les monuments font partie intégrante de notre paysage national et ils tiennent lieu de points de rassemblement importants pour la tenue d'activités et les citoyens canadiens. Le Canada, notre pays, a ouvert les bras à des générations de gens du monde entier qui cherchaient à échapper à la souffrance des régimes communistes démoniaques. Aujourd'hui, grâce à ce projet typiquement canadien, nous pourrons commémorer tous les jours, mois et années la vie de nos ancêtres, honorer nos concitoyens canadiens et, surtout, rendre hommage à la liberté en nous souvenant de ceux et celles qui ont fait en sorte que nous ayons un meilleur avenir dans la société libre et démocratique dans laquelle nous vivons. »

? M. Ludwik Klimkowski, président du conseil d'administration, Hommage à la liberté

Les faits en bref

L'« arc de Mémoire » sera formé de deux cadres de métal légèrement courbés rappelant des murs. Ils mesureront 21 mètres de long au total et près de 4 mètres de haut. Ces murs soutiendront 4 000 tiges de bronze le long de 365 poteaux d'acier, chaque tige étant orientée selon un angle différent par rapport au soleil et représentant une heure de la journée pour une année entière.

Le Monument sera divisé au milieu à la hauteur du solstice d'hiver, le jour le plus sombre de l'année. Les visiteurs seront invités à suivre un parcours métaphorique les conduisant de la noirceur et de l'oppression vers la lumière et la liberté.

Le Monument aux victimes du communisme - Le Canada, une terre d'accueil devrait être terminé en 2018.

Patrimoine canadien participe à ce projet au nom d'Hommage à la liberté en partenariat avec la Commission de la capitale nationale.

Liens connexes

