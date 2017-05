Déclaration - Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie







OTTAWA, le 17 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'attaque aux enjeux liés à l'identité de genre, à l'expression de genre et à l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, le conseiller spécial sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, le député Randy Boissonnault, a fait la déclaration suivante :

« Alors que le monde entier souligne la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, j'invite tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à se lever au nom de la défense des droits associés à l'identité de genre, à l'expression de genre et à l'orientation sexuelle, tant au Canada qu'à l'étranger.

L'égalité, l'acceptation et le respect prennent forme à la maison - nous devons encourager les personnes, les familles, les collectivités, les groupes d'intérêts et les gouvernements à travailler ensemble pour contrer la discrimination.

Au sein du gouvernement du Canada, ce processus s'amorce en reconnaissant le rôle que nos lois, programmes et politiques jouent en lien avec la discrimination et les injustices dont sont victimes les LGBTQ2 canadiens. Nous nous faisons un devoir de nous excuser de manière inclusive et significative avant la fin de 2017.

Le gouvernement a pris des mesures, notamment en déposant le projet de loi C-16 - que le Sénat s'affaire actuellement à étudier -, afin de protéger les gens de la discrimination et de la propagande haineuse fondées sur leur identité de genre ou sur leur expression de genre. Nous avons également pris des mesures dans le but d'abroger l'article 159 du Code criminel afin de mettre un terme à l'incidence discriminatoire qu'il a sur les activités sexuelles entre personnes de même sexe.

Le gouvernement du Canada se fait un devoir de défendre les droits des LGBTQ2 partout dans le monde. Nous condamnons les atrocités signalées en Tchétchénie et appelons à protéger toutes les personnes dont l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle les rendent la cible de harcèlement, d'arrestation, de torture et d'abus.

Notre gouvernement est aussi très fier de viser à obtenir la coprésidence de la Equal Rights Coalition, un nouveau réseau intergouvernemental qui fait la promotion et se porte à la défense, partout dans le monde, des droits fondamentaux des lesbiennes, des gais, des transgenres et des intersexués.

J'invite tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à célébrer la diversité et l'inclusion, et à se lever contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Ensemble, nous pouvons rendre le Canada plus fort, rendre le monde plus fort. »

