Encan d'auto Impact lance une application mobile pour améliorer les fonctions de recherche et d'enchérissement







L'application offre un accès instantané aux ventes aux enchères en direct et en ligne

MISSISSAUGA, Ontario, le 17 mai 2017 /CNW/ - Encan d'auto Impact, une société filiale d'Insurance Auto Auctions (IAA) et une unité opérationnelle de KAR Auction Services (NYSE : KAR), a récemment annoncé le lancement de son application mobile AuctionNowMC, une technologie de vente aux enchères multiplateforme exclusive qui permet aux acheteurs de partout au Canada et dans le monde d'accéder à des milliers de véhicules toutes les semaines afin de soumettre des offres en direct et en ligne. L'application mobile, lancée le 3 février 2017, est à la disposition des utilisateurs de iPhone, d'appareils androïdes et de tablettes.

« Encan d'auto Impact est engagée à améliorer constamment l'expérience d'enchérissement, tout en la simplifiant », a mentionné Terry Daniels, directeur général d'Encan d'auto Impact. « L'application mobile d'AuctionNow permet aux enchérisseurs de chercher et de trouver des véhicules précis avec rapidité et exactitude. Au bout du compte, cela offrira aux utilisateurs de l'application un meilleur accès, leur permettant ainsi d'enchérir avec confiance et facilité, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Les réactions et l'intérêt des clients ont été positifs, le nombre de téléchargements ayant surpassé nos attentes de beaucoup au cours des 90 premiers jours suivant le lancement. »

AuctionNow donne aux utilisateurs la possibilité de chercher et de voir de l'information détaillée sur les véhicules, y compris un nombre de photos détaillées pouvant aller jusqu'à dix, ainsi que des rapports des estimations des dommages subis par les véhicules. Les utilisateurs de l'application peuvent également participer à des ventes aux enchères en temps réel, lesquelles sont diffusées en simultané avec des enregistrements audio et vidéo, et surveiller l'enchérissement en continu et les annonces portant sur les unités en stock.

Il est possible de télécharger l'application AuctionNow gratuitement par l'App Store d'Apple ou, pour les appareils androïdes, par Google Play. Encan d'auto Impact offre un accès invité gratuit à toute personne désirant tester la nouvelle application.

Pour commencer à utiliser l'application, les utilisateurs doivent d'abord s'inscrire en ligne à titre d'invités à www.impactauto.ca/Account/Register pour activer l'accès aux fonctions de recherche, de navigation et de visionnement unique de la vente aux enchères. Pour enchérir sur des véhicules et les acheter, les acheteurs sont tenus de remplir et d'envoyer le formulaire en ligne approprié à l'intention des commerçants, des non-commerçants ou des acheteurs publics.

Contacts à IAA Demandes des médias : Jeanne O'Brien 708-492-7328 Jobrien@IAAI.com Contacts à KAR Demandes des médias : Tobin Richer 317-249-4521 Tobin.richer@karauctionservices.com

Encan d'auto Impact Demandes des médias : Vinesh Mistry 289-374-3870 vmistry@impactauto.ca

À propos d'Encan d'auto Impact

Encan d'auto Impact est le chef de file au Canada dans le domaine des ventes aux enchères en direct et en direct-en ligne de véhicules récupérés, avec 14 sites de ventes aux enchères en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec et dans le Canada atlantique. L'offre nationale de services d'Impact permet aux vendeurs de standardiser les processus partout au pays et met à la disposition des acheteurs la sélection la plus importante de véhicules récupérés au Canada. Impact est une société filiale d'Insurance Auto Auctions (IAA) et une unité opérationnelle de KAR Auction Services (NYSE : KAR). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.impactauto.ca/.



À propos d'Insurance Auto Auctions, Inc.

La plateforme de ventes aux enchères de véhicules récupérés en direct et en direct-en ligne unique d'Insurance Auto Auctions (IAA) fait partie d'une solution de remise en marché d'un bout à l'autre qui offre aux acheteurs à l'échelle mondiale l'occasion d'enchérir sur des véhicules déclarés perte totale, donnés, dont la distance parcourue est élevée et dont les titres sont libres, et de les acheter. IAA est une unité opérationnelle de KAR Auction Services (NYSE : KAR) et fait partie de la liste FORTUNE 1000 à titre de société de services de remise en marché de véhicules et de technologie oeuvrant à l'échelle mondiale. Utilisant une technologie à la fine pointe, le modèle d'IAA permet aux compagnies d'assurance, aux parcs automobiles et aux sociétés de location, aux banques, et à la population en général, de participer simultanément à plusieurs ventes aux enchères en ligne et en personne. IAA, dont le siège social est situé à Westchester, en Illinois, embauche plus de 2 800 personnes et possède plus de 170 installations aux États-Unis et au Canada. www.iaa-auctions.com.

À propos de KAR Auction Services

KAR Auction Services (NYSE : KAR) offre des solutions de remise en marché innovatrices et axées sur la technologie aux vendeurs et aux acheteurs dans toute l'industrie des véhicules d'occasion en gros à l'échelle mondiale. La plateforme d'un bout à l'autre unique de KAR soutient les services de véhicules de gros, de récupération, de financement, de logistique et les autres services accessoires et connexes, y compris la vente de plus de 5 millions d'unités évaluées à plus de 40 milliards de dollars par l'entremise de ses enchères. Nos places de marché physiques, en ligne et mobiles intégrées réduisent le risque, améliorent la transparence et simplifient les transactions pour les clients dans 110 pays. Ayant son siège social à Carmel, en Indiana, KAR a approximativement 17 400 employés disséminés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni. www.karauctionservices.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/513003/Impact_Auto_Auctions_Logo.jpg

SOURCE Impact Auto Auctions Ltd.

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 11:00 et diffusé par :