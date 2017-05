Le Fonds de solidarité FTQ et la Fondation pour l'alphabétisation s'attaquent aux défis de l'employabilité







Faits saillants

Réalisation d'une étude sur les impacts économiques de l'inaction face aux difficultés de littératie en milieu de travail

Création de la Journée Alpha réussite - Relevons les défis de l'employabilité et de l'alphabétisation qui réunira les milieux de l'alphabétisation, de l'éducation et des affaires

53 % des adultes québécois affichent de faibles niveaux de lecture, dont 1 million de ceux-ci éprouvent de grandes difficultés à lire

La population du Québec arrive au 10e rang des provinces canadiennes en terme de littératie

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ et la Fondation pour l'alphabétisation s'unissent pour s'attaquer aux défis reliés à l'alphabétisation en matière d'employabilité. Le nouveau partenariat entre les deux organisations prévoit la réalisation d'une étude sur les impacts économiques de l'inaction face aux difficultés de littératie en milieu de travail.

Les conclusions de l'étude seront dévoilées à l'hiver 2018 lors du premier colloque Journée Alpha réussite - Relevons les défis de l'employabilité et de l'alphabétisation. D'autres éditions du colloque sont prévues en 2019 et 2020.

Dans le cadre de cette nouvelle entente, le Fonds participera au programme La lecture en cadeau et offrira également un soutien pour les lignes de références Info-Alpha et Info Apprendre de la Fondation.

Citations

« Au Québec, en 2017, on estime que plus d'une personne sur deux éprouve des difficultés à lire et à utiliser l'écrit à divers degrés. Cela signifie que ces personnes n'ont pas démontré la maîtrise de compétences en littératie les rendant capables de lire en vue d'apprendre, de comprendre, d'agir ou d'intervenir en toute autonomie. Oubliez alors l'avancement au travail et imaginez les difficultés à se trouver un emploi si votre entreprise ferme ses portes subitement. »

André Huberdeau, président de la Fondation pour l'alphabétisation

« L'avènement des nouvelles technologies causera une profonde transformation de notre économie. Déjà un enjeu important, la situation des travailleurs avec des difficultés de littératie en milieu de travail empirera si rien n'est fait. Il faut agir dès maintenant pour permettre au plus grand nombre de Québécois possible d'occuper les emplois de l'avenir et de contribuer à bâtir le Québec de demain. »

Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 12,2 milliards de dollars au 30 novembre 2016, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 187 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 600 entreprises et compte plus de 618 000 actionnaires-épargnants. fondsftq.com

À propos de la Fondation pour l'alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de soutenir les adultes et les enfants afin d'assurer le développement de leur capacité à lire et à écrire. Elle est un centre de référence et est active dans toutes les régions du Québec.

