Un résident de Pickering a hâte de jouer au golf dans chaque province après avoir remporté le gros lot de $30 millions de Lotto 6/49







« J'ai dit à la blague que c'était plus facile pour moi

de gagner à la loterie que de réussir un trou en un coup! »

TORONTO, le 17 mai 2017 /CNW/ - M. William « Bud » Perry de Pickering aime jouer au golf, mais il reconnaît qu'il lui reste beaucoup de choses à apprendre en jouant à ce jeu. Cela dit, M. Perry est le grand gagnant dans le cadre d'un autre jeu, après avoir remporté le gros lot de LOTTO 6/49 de 30 millions de dollars lors du tirage du mercredi 10 mai 2017.

« Je joue au golf avec de bons amis et j'aimerais jouer sur tous les meilleurs parcours de chaque province et territoire. Ça n'améliorera peut-être pas la qualité de mon jeu, mais je vais bien m'amuser », a dit M. Perry, alors qu'il était au Centre des prix OLG de Toronto. « J'ai trouvé cela plus facile de gagner à la loterie que de réussir un trou en un coup! »

M. Perry a vérifié son billet de LOTTO 6/49 en ligne avant de demander à un ami de vérifier les numéros à son tour. Les deux amis se sont rendus au magasin par la suite pour confirmer que M. Perry avait gagné. « La détaillante avait de la difficulté à reprendre son souffle », a raconté M. Perry. « Elle était très heureuse pour moi et elle jubilait. Quand j'ai parlé à un représentant d'OLG au téléphone, il m'a demandé comment je me sentais et je l'ai taquiné en disant : 'Ça va bien, merci, je suis riche!' »

M. Perry est âgé de 77 ans et est un grutier à la retraite qui a aidé à construire des gratte-ciel et des autoroutes, entre autres. « J'ai déjà pris ma retraite à quelques reprises », a-t-il raconté. « Après avoir pris ma retraite à 62 ans, je m'ennuyais, puis je suis devenu grutier dans une mine de diamants dans les Territoires du Nord-Ouest. J'ai exercé ce métier pendant six ans avant d'arrêter pour de bon. Maintenant que j'ai gagné à la loterie, je vais sans doute être très occupé. »

M. Perry est un homme qui a de nombreux talents, dont celui d'inventeur. « J'ai plusieurs prototypes en lien avec le domaine de la construction et j'ai hâte de les développer et de les mettre sur le marché », a-t-il raconté. « J'ai maintenant assez d'argent pour réaliser mes projets. »

M. Perry est d'abord et avant tout un père de famille. « Pour moi, la famille, c'est tout. Ma femme était ma meilleure amie et mes enfants et mes petits-enfants comptent plus que tout pour moi. Je ne suis pas très sentimental, mais les membres de ma famille savent que rien ne passe avant eux. Je suis heureux de pouvoir m'occuper d'eux et de contribuer au bien-être des générations d'enfants à suivre que je n'aurai pas la chance de connaître », a dit M. Perry en souriant.

« Je n'ai jamais joué à LOTTO 6/49 dans l'intention de gagner, vous savez. J'ai toujours joué juste pour rêver », a dit M. Perry. « Je n'ai pas encore bien assimilé tout ce qui vient de se passer. »

M. Perry a acheté le billet gagnant à Whites Kitchen Food Fair sur la rue Bayly à Pickering.

OLG est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui fournit des activités de jeu d'une manière socialement responsable.

