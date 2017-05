EOS Expertise devient partenaire Wyde







PARIS, le 17 Mai 2017 /PRNewswire/ -- EOS Expertise, ESN spécialisée dans le management de grands projets de transformation IT, et Wyde, éditeur international de logiciels et créateur de Wynsure, progiciel d'assurances, ont annoncé aujourd'hui qu'EOS Expertise rejoint le programme partenaires de Wyde en tant qu'intégrateur de systèmes - Consulting and Solutions. Ce partenariat permet de renforcer et d'améliorer le service client et d'accélérer la commercialisation de produits vers les assureurs en province.

EOS Expertise fournit des prestations de pilotage et de mise en oeuvre de solutions aux assureurs en France et en Europe depuis fin 2014 :

«Nous avons collaboré avec Wyde en 2016 sur un projet d'implémentation de Wynsure. Cette expérience positive, nous a amené à renforcer notre collaboration et officialiser un partenariat d'intégration.

La réussite du projet EOS Expertise et une croissance annuelle de plus de 25% imposaient la réflexion d'une implantation en province. De son côté Wyde étudiait la possibilité de pouvoir proposer des services d'intégration au plus proche de ses clients, y compris en province.

Le rapprochement de nos deux entités s'est effectué naturellement. EOS Expertise a donc décidé de s'implanter en Région Auvergne-Rhône-Alpes et de se positionner comme intégrateur Wynsure en province. »

a déclaré Bertrand Vigna, PDG d'EOS Expertise .

«Nous sommes heureux d'accueillir EOS Expertise parmi notre famille de partenaires stratégiques. Dans le cadre du développement des activités de notre entreprise, nous avons ciblé un renforcement de notre écosystème en province. La forte croissance et attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes portée en particulier par le dynamisme du pôle de Lyon nous a amené à signer ce partenariat avec EOS Expertise. Il s'agit pour nous d'une étape importante dans la diffusion de notre progiciel d'assurances Wynsure et de ses solutions sur le marché des entreprises du secteur assurantiel en province. » indique Philippe Payet, Directeur Général Europe de Wyde.

À propos d'EOS Expertise

EOS Expertise s'est forgée une expérience significative dans l'intégration de progiciels d'assurance. Présente à Paris, Tel Aviv, Bruxelles et Copenhague, nous avons fait aboutir des projets complexes de plus de 50 M?, dans des contextes compliqués et résistants au changement.

La force d'EOS Expertise est de proposer, au-delà des solutions d'intégration et de direction de projet, des services opérationnels permettant de sécuriser les projets sur des axes souvent mal maitrisés (Test ? PMO ? Migration de données ? AMOA).

Nous sommes persuadés que tout projet peut aboutir et qu'il y a une corrélation directe entre la maturité managériale, le suivi de la performance et la réduction des coûts.

Nous faisons intervenir des équipes ayant une expérience significative dans la réussite de projet d'intégration de progiciel.

Pour plus d'informations, visitez le site Web d'EOS Expertise en ligne, http://www.eos-expertise.com.

À propos de Wyde

Depuis sa création en 1997, Wyde, une entreprise Mphasis, est leader dans le monde de l'édition de progiciel d'assurances notamment à travers de Wynsure, son progiciel de gestion. Wyde jouit d'une présence internationale avec un siège à Bloomington aux États-Unis, des bureaux au Canada, un centre de Recherche et Développement à Paris, et des centres d'excellences en Inde et en Pologne.

Wynsure est multi-langues, multi-devises et très configurable permettant une gestion simplifiée des contrats, sinistres et de la facturation pour l'ensemble des produits du marché Prévoyance & Santé ainsi que Affinitaire. Wynsure peut être déployé pour une ou plusieurs lignes métiers, en solution globale ou par module.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de Wyde, http://www.wyde.com.

