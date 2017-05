Réouverture de la route 117 - Territoire du Lac-Pythonga

GATINEAU, QC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe la population que la route 117, dans au km 335, dans le territoire du Lac-Pythonga, sera rouverte dès...

VALCOURT, QUÉBEC--(Marketwired - 17 mai 2017) - BRP Inc. (TSX:DOO) tiendra un appel conférence sur les résultats de son premier trimestre de l'année financière 2018 le jeudi 1er juin 2017 et poursuivra avec son assemblée annuelle des actionnaires....

LAVAL, QC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - La compagnie de transport scolaire Autobus La Prairie ferme brutalement ses portes à la suite de ce qui semble être des tactiques d'intimidations de la part de l'employeur contre ses travailleuses et...

Jazz Aviation reçoit le plus grand nombre de prix pour une quatrième année consécutive HALIFAX, le 17 mai 2017 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Jazz Aviation (« Jazz »), a été reconnue une...