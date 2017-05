Encourager l'innovation dans le secteur manufacturier - Investissement Québec soutient la croissance d'OPAL-RT TECHNOLOGIES







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Investissement Québec a accordé un prêt de 5 M$ à OPAL-RT TECHNOLOGIES, une entreprise montréalaise de classe mondiale spécialisée dans la conception et la fabrication de simulateurs pour les industries à haute teneur technologique. Ce prêt permettra notamment à l'entreprise d'accélérer son internationalisation et de mettre au point une gamme de simulateurs abordables pour les PME.

En effet, OPAL-RT TECHNOLOGIES conçoit, fabrique et commercialise des simulateurs sophistiqués destinés aux grandes entreprises des industries automobile, aérospatiale, électronique et électrique de même qu'à des entreprises et des institutions spécialisées en formation ainsi qu'en recherche et développement.

Ses simulateurs reposent sur des logiciels et des algorithmes complexes qui simulent les opérations en temps réel et permettent d'augmenter la fiabilité et la performance des systèmes. Ces gains se traduisent par une réduction du temps et des coûts de conception.

OPAL-RT TECHNOLOGIES a un marché potentiel important non seulement à l'étranger, mais également au Québec, auprès des PME, universités et grandes entreprises. Le prêt d'Investissement Québec lui permettra de développer une gamme de produits simplifiés et économiques pour les PME, les universités et autres organismes ayant des besoins moins complexes au chapitre de la simulation. De plus, avec ce prêt, l'entreprise a le projet d'ouvrir de nouvelles filiales et de faire des acquisitions, tout en préparant la relève.

« L'innovation passe par l'accès à la technologie. Avec notre participation dans le projet d'OPAL-RT TECHNOLOGIES, nous contribuons à la croissance et à la pérennité d'une entreprise bien de chez nous, dont le rayonnement est international. De plus, notre appui lui permettra d'augmenter considérablement son bassin de clients tout en rendant accessible une technologie qui donnera les moyens à des PME de partout dans le monde de faire des gains de productivité importants », a déclaré le président-directeur général d'Investissement Québec, Pierre Gabriel Côté.

« OPAL-RT vit une période de forte croissance, et la demande pour nos produits ne cesse d'augmenter. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux marchés, ici comme à l'international. Le prêt que nous accorde Investissement Québec nous permettra de mener à bien notre mission, qui est de rendre la simulation temps réel accessible à tous », a dit Jean Bélanger, président-directeur général et chef de la technologie d'OPAL-RT TECHNOLOGIES.

À propos d' OPAL-RT TECHNOLOGIES

Fondée en 1997, OPAL-RT TECHNOLOGIES fabrique des simulateurs temps réel pour développer et tester plus rapidement les systèmes de commande et de protection utilisés dans les industries de l'automobile, de l'aérospatiale, de la formation, de l'électronique de puissance et des réseaux électriques. Au fil des ans, OPAL-RT s'est imposée comme le chef de file mondial en simulation temps réel dans le domaine de l'électronique en distribuant des systèmes de simulation et de validation puissants et ouverts qui mettent à profit les plus récentes technologies disponibles sur le marché.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements étrangers.

