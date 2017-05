VIVOTEK rejoint HEVC Advance dans l'extension de la technologie de compression vidéo HEVC/H.265







HEVC Advance présente VIVOTEK Inc. comme nouveau concessionnaire dans le cadre du programme de licences de HEVC Advance

BOSTON, 17 mai 2017 /PRNewswire/ -- HEVC Advance et VIVOTEK Inc. (« VIVOTEK ») ont annoncé aujourd'hui que VIVOTEK est devenue un concessionnaire dans le cadre du programme de licences HEVC Advance HEVC/H.265. En tant que licencié, VIVOTEK accède ainsi à un vaste portefeuille de brevets précieux, essentiels à la mise en oeuvre de la norme de compression vidéo HEVC/H.265.

HEVC/H.265 propose la nouvelle génération de compression vidéo qui apporte l'efficacité de la H.264 multipliée par deux. VIVOTEK, leader de la fourniture de solutions de surveillance IP, fait partie de ces sociétés qui mènent l'effort visant à mettre la technologie de compression vidéo HEVC/H.265 sur le marché de la surveillance IP grâce à ses solutions complètes de H.265 et ses alliances stratégiques. Tout ceci permet à VIVOTEK de porter la surveillance IP au niveau supérieur.

Joe Wu, directeur de la Technologie chez VIVOTEK Inc. a commenté : « Nous sommes fiers de devenir titulaire officiel de HEVC Advance pour étendre avec eux le champ des applications HEVC/H.265 et répondre rapidement, immédiatement aux exigences d'une clientèle qui exige la meilleure qualité possible de vidéo. Grâce à la poursuite de cette coopération, nous continuerons à optimiser la bande passante et l'efficacité du stockage afin d'atteindre une plus grande rentabilité et créer des avantages considérables pour les usagers dans le monde. »

« VIVOTEK figure parmi les meilleurs fabricants d'appareils et de solutions de sécurité dans le monde, et nous sommes heureux qu'elle soit activement engagée à apporter les avantages et la supériorité de la bande passante, du stockage et de la résolution de la technologie HEVC/H.265 sur le marché de la sécurité et de la surveillance, tout en reconnaissant la valeur apportée à ses clients par la fourniture de produits de la communauté de brevets HEVC Advance », a ajouté Peter Moller, PDG de HEVC Advance.

À propos de VIVOTEK

VIVOTEK Inc. (TAIEX : 3454) a été fondée à Taïwan en 2000. La société commercialise les solutions VIVOTEK autour du globe, et elle est devenue une marque leader de l'industrie mondiale de la surveillance IP. Ses solutions complètes comprennent caméras sur réseaux, serveurs vidéo, enregistreurs vidéo sur réseaux, solutions PoE par câbles Ethernet et logiciels de gestion vidéo. Avec la prolifération croissante de l'IdO, VIVOTEK aspire à devenir l'oeil dans l'internet des objets en puisant dans ses immenses capacités technologiques de l'image et de l'audio. La société a établi des bureaux et des filiales aux États-Unis (Californie), en Europe (Pays-Bas), en Inde (Delhi), au Moyen-Orient (Dubaï) et en Amérique latine (Mexique), respectivement en 2008, 2013, 2014, 2015 et 2016 . Pour créer un écosystème industriel solide, VIVOTEK a étendu des alliances stratégiques avec des partenaires internationaux dominant les logiciels et le matériel. Elle travaille ainsi avec plus de 183 distributeurs autorisés dans 116 pays. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.vivotek.com.

À propos de HEVC Advance LLC

HEVC Advance est une société administratrice indépendante d'attribution de licences constituée pour diriger l'élaboration, l'administration et la gestion d'une communauté de brevets HEVC/H.265 l'exploitation de brevets essentiels sous licence. HEVC Advance propose un mécanisme efficace et transparent d'exploitation de licences de technologie brevetée HEVC. Pour davantage d'informations sur HEVC Advance, veuillez visiter www.hevcadvance.com.

Contact : press@hevcadvance.com

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :