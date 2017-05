regard-e-moi - Exposition photo ? vidéo ? poésie avec Joséphine Bacon, Louise Dupré et Violaine Forest







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - regard-e-moi est une exposition où font corps la photographie, la vidéo et la poésie pour aborder un sujet encore tabou : la féminité de la femme vieillissante. Frédérique Dubé, poète, et Mélissa Giguère, photographe, ont approché trois écrivaines reconnues pour explorer ce thème : Joséphine Bacon, Louise Dupré et Violaine Forest. Cet événement aura lieu du 30 mai au 5 juin 2017, à la Galerie Bonheur d'occasion située au 1317, avenue du Mont-Royal Est, dans le cadre de la 18e édition du Festival de la poésie de Montréal.

« Quelles sont les façons dont vous vivez, sentez, exprimez votre féminité à votre âge? » C'est autour de cette question et des réponses données par ces trois poètes nées entre 1947 et 1957 que l'exposition a pris forme. regard-e-moi s'immisce ainsi dans l'intimité de ces femmes, chacune des photographies mettant de l'avant un aspect singulier de leur féminité.

Par de courtes vidéos, regard-e-moi présente aussi en toute simplicité ces trois écrivaines dans leur processus d'écriture d'une oeuvre poétique portant sur la thématique. Voici un extrait de chaque poème :

Je n'ai plus l'alerte des pas Mon souffle se fait court J'avance dans mon songe Sans fatigue -- Joséphine Bacon vieillir est un travail quotidien comme le pain des prières récitées par coeur dans mon enfance -- Louise Dupré Je vis dans un désordre du paysage où tout se replace je vis dans un tombeau de draps pliés jusqu'au ciel -- Violaine Forest

L'exposition regard-e-moi est produite par le Groupe Visigo, véhicule de création multidisciplinaire et collaboratif d'oeuvres artistiques au contenu inédit, varié et audacieux, et codiffusée avec le Festival de la poésie de Montréal.

L'entrée est libre.

Pour plus d'information, www.facebook.com/exporegardemoi/

