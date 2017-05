Début des sept jours de vote par anticipation pour l'élection partielle provinciale de Sault Ste. Marie







TORONTO, le 17 mai 2017 /CNW/ - Le vote par anticipation pour l'élection partielle provinciale de Sault Ste. Marie commencera le 20 mai, 2017 et sera possible jusqu'au 26 mai, 2017. Les bureaux de vote par anticipation seront ouverts de 10 h à 20 h (heure de l'Est).

Les lieux, dates et horaires d'ouverture des bureaux de vote par anticipation sont imprimés sur la carte d'Avis d'enregistrement envoyée aux électeurs inscrits. Une liste complète des bureaux de vote par anticipation se trouve sur le site elections.on.ca.

Il est possible de voter par bulletin spécial jusqu'au 31 mai, 2017 à 18 h (heure de l'Est), dans le bureau du directeur du scrutin de Sault Ste. Marie.

Le jour de l'élection est le 1er juin, 2017. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 h à 21 h (heure de l'Est).

Les citoyennes et citoyens canadiens qui résident dans la circonscription électorale de Sault Ste. Marie et sont âgés d'au moins 18 ans le jour de l'élection, peuvent voter. Nous rappelons aux électeurs ayant les qualités requises de venir voter munis de leur carte d'avis d'enregistrement ainsi que d'une preuve ou pièce d'identité sur laquelle figurent leur nom et leur adresse résidentielle. Une liste détaillée des documents d'identification acceptés se trouve sur le site elections.on.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums.

