375e anniversaire de Montréal - Il est temps de prendre un engagement ferme en faveur de l'Hôtel-Dieu

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Alors qu'on souligne aujourd'hui le 375e anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal, la Coalition Sauvons l'Hôtel-Dieu tient une assemblée publique sur l'avenir de cet hôpital montréalais. Pour la Coalition, les célébrations de Montréal doivent mener à des engagements fermes des élu-es en faveur de cet établissement d'une valeur inestimable pour les Montréalaises et Montréalais.

Depuis quelques années, la Coalition multiplie les interventions pour exiger des élu-es qu'ils assurent l'avenir de cette institution. Si plusieurs annonces ont de quoi rassurer, le sort de l'Hôtel-Dieu demeure toujours inconnu. En septembre dernier, nous apprenions que l'Hôtel-Dieu demeurerait ouvert jusqu'en 2021. Cette décision ne fait qu'illustrer l'importance de maintenir la vocation santé de l'Hôtel-Dieu.

« Nous le voyons depuis quelques semaines, les temps d'attente aux urgences continuent d'être trop élevés. Qu'en sera-t-il si on ferme l'urgence de l'Hôtel-Dieu? Le ministre Barrette peut bien lancer tous les ultimatums qu'il voudra, il ne parviendra pas à améliorer les temps d'attente à Montréal s'il ferme l'Hôtel-Dieu. Il faut conserver la vocation santé de cette institution », lance Dominique Daigneault, présidente du conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) et porte-parole de la Coalition Sauvons l'Hôtel-Dieu de Montréal.

Maintien de la vocation hospitalière et un projet de logements sociaux

La Coalition Sauvons l'Hôtel-Dieu de Montréal demande que les fonctions essentielles de l'Hôtel-Dieu (urgence, salles d'opération, laboratoires, radiologie, stérilisation et services afférents et chambres) soient maintenues afin de répondre aux besoins des usagères et usagers. La Coalition souhaite de plus que les espaces restants soient consacrés au logement social et aux services sociaux, culturels et de loisirs.

À propos de la Coalition Sauvons l'Hôtel-Dieu

La Coalition Sauvons l'Hôtel-Dieu regroupe plusieurs organisations communautaires et syndicales préoccupées par l'avenir de l'Hôtel-Dieu et revendiquant le développement d'un projet concerté en matière de santé et de logements sociaux.

