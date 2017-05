Pfizer Canada inc. nommée commanditaire principale de la conférence VISTA 2017







La conférence VISTA 2017 se tiendra à Toronto du 20 au 23 septembre et abordera les occasions et les défis du soutien aux sciences et à la médecine du sport paralympique

OTTAWA, le 17 mai 2017 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien, Pfizer Canada inc., l'Institut canadien du sport de l'Ontario et le Comité international paralympique sont heureux d'annoncer un nouveau partenariat qui fait de l'éminente société pharmaceutique la commanditaire principale de la conférence VISTA 2017 prévue à Toronto du 20 au 23 septembre 2017.

Organisée tous les deux ans, la conférence VISTA est la chef de file mondiale des congrès des sciences du sport ciblant le volet paralympique. Cette année, on attend à Toronto près de 300 scientifiques du sport, praticiens de la médecine du sport, classificateurs, entraîneurs, athlètes et administrateurs sportifs venant du monde entier.

« Nous sommes extrêmement fiers d'appuyer la conférence VISTA 2017 et attendons avec impatience cette occasion unique de tisser des liens avec la communauté paralympique, de sensibiliser les gens et de consolider notre appui du mouvement paralympique et du sport de haut niveau », a déclaré Rhonda O'Gallagher, vice-présidente, Affaires de l'entreprise chez Pfizer Canada inc. « Moins d'un an avant les Jeux paralympiques d'hiver 2018 de PyeongChang, la conférence VISTA est une occasion novatrice formidable de participer à un événement paralympique renommé tenu au Canada en 2017. Nous croyons fermement au mouvement paralympique et sommes fiers d'appuyer la conférence. »

Pfizer Canada fait partie des premières entreprises partenaires du Comité paralympique canadien et est la partenaire pharmaceutique officielle de l'équipe paralympique canadienne. Pfizer appuie l'équipe paralympique canadienne depuis 1996.

« Nous avons récemment célébré le 20e anniversaire de notre partenariat avec Pfizer Canada, et le fait que l'entreprise commandite la conférence VISTA 2017 prouve encore une fois son appui incroyable au sport paralympique », a mentionné Karen O'Neill, Directrice générale du Comité paralympique canadien. « La commandite offerte par Pfizer Canada à la conférence VISTA 2017 favorisera l'ouverture du dialogue et du développement du leadership, fera avancer le programme de science et de médecine du sport paralympique et mettra en vedette les pratiques gagnantes et le leadership intellectuel de la communauté paralympique mondiale. »

La conférence VISTA, tenue pour la première fois en 1993 à Jasper, en Alberta, vise à offrir une tribune pour échanger sur les données actuelles, la recherche et l'expertise liées au sport paralympique et au mouvement paralympique.

La conférence VISTA 2017 se déroulera à Toronto du 20 au 23 septembre. Le Comité international paralympique, le Comité paralympique canadien et l'Institut canadien du sport de l'Ontario unissent leurs forces pour organiser la conférence Vista, dont le thème de l'événement sera « Occasions et défis relatifs au soutien en matière de sciences et de médecine du sport paralympique ».

Pour obtenir plus de renseignements sur la conférence VISTA 2017, rendez-vous à l'adresse www.vista2017.com.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada inc. est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Sa gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments d'ordonnance et des vaccins parmi les plus populaires dans le monde, ainsi que des produits en vente libre. Tous les jours, les employés de Pfizer s'efforcent d'offrir des traitements qui améliorent substantiellement la vie des patients. Ils mettent à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. L'engagement de l'entreprise se reflète dans tout ce qu'elle fait - qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en apprendre davantage sur Pfizer Canada, rendez-vous à l'adresse pfizer.ca ou suivez l'entreprise sur Twitter (twitter.com/PfizerCA) ou Facebook (facebook.com/Pfizer.Canada).

SOURCE Comité paralympique canadien (CPC)

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :