La création de l'Appui Montérégie permettra de mieux répondre aux besoins des proches aidants d'aînés de la région







BROSSARD, QC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 1er avril dernier, une nouvelle entité juridique a été créée dans le but de mieux répondre aux besoins des proches aidants d'aînés de la Montérégie. Ainsi, le Regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels connu sous le nom ROMAN/Appui Montérégie est devenu simplement le ROMAN et un nouvel organisme, l'Appui Montérégie, a été fondé.

L'Appui Montérégie fait désormais partie des 17 Appuis régionaux qui ont pour mission d'améliorer la qualité de vie des proches aidants d'aînés au Québec, notamment en finançant des projets à la grandeur du territoire. Réalisée de concert avec la direction du ROMAN, cette scission permettra aux deux organismes de se concentrer sur leur mission respective.

« La restructuration est tout à fait en accord avec la réalité de la Montérégie et l'évolution de l'organisme », souligne Mme Sonia Lessard, directrice générale de l'Appui Montérégie. « Ce changement favorisera une gestion optimale et résultera en un modèle uniforme avec le réseau des Appuis. Les proches aidants d'aînés demeureront toujours au coeur de nos préoccupations, que ce soit indirectement à travers les organismes qui les soutiennent ou directement à travers le service Info-aidant », conclut-elle.

À propos de l'Appui Montérégie

Au cours des cinq dernières années, le ROMAN/Appui Montérégie a octroyé 14,5 M $ pour la réalisation de 57 projets destinés aux proches aidants d'aînés. On estime à près de 150 000, le nombre de proches aidants d'aînés sur ce territoire qui s'étend de Vaudreuil à Sorel, en passant par Granby et Longueuil. L'Appui pour les proches aidants d'aînés contribue à améliorer la qualité de vie des proches aidants d'aînés, à faciliter leur quotidien et à veiller à ce qu'ils tirent pleinement profit des ressources mises à leur disposition. Financé par le Ministère de la Famille et la famille Lucie et André Chagnon depuis 2009, l'organisme privilégie un travail de proximité avec les organismes du milieu qui contribuent au mieux-être des aidants d'aînés. L'Appui, c'est aussi Info-aidant, un service d'écoute, d'information et de référence gratuit et confidentiel : 1 855 852-7784, et un site Web, lappui.org, qui rassemble des renseignements, conseils et ressources pour les proches aidants et ceux qui les entourent.

