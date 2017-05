Cogeco Peer 1 lance un nouveau Portail des partenaires et de nouveaux programmes pour partenaires sur mesure







TORONTO, ON--(Marketwired - 17 mai 2017) - Cogeco Peer 1 est très heureuse de présenter le Portail des partenaires Cogeco Peer 1 ainsi que trois nouveaux programmes pour partenaires conçus pour répondre aux besoins uniques d'un éventail de partenaires de distribution partout dans le monde.

« Nous croyons que notre Portail des partenaires ainsi que nos trois programmes pour partenaires sur mesure permettront à nos partenaires de distribution de mieux soutenir leurs clients, accélérer leurs ventes et gonfler leurs revenus », a indiqué David Ramsey, Directeur mondial, Alliances stratégiques et partenaires, Cogeco Peer 1. « Nous avons écouté et travaillé étroitement avec nos différents partenaires des quatre coins du globe et issus de diverses industries afin de concevoir des ressources qui, nous croyons fortement, les aideront à générer de la croissance. »

Conçu pour des partenaires tels que les agences numériques, les intégrateurs de système, les revendeurs à valeur ajoutée, les agents, les développeurs, les fournisseurs de services gérés et les éditeurs de logiciels indépendants, le Portail des partenaires Cogeco Peer 1 constitue un endroit centralisé et sécurisé pour la gestion des partenaires, l'enregistrement des ventes, les aides à la vente et au marketing, les ressources techniques et sur les produits et bien plus encore. Offert en anglais, en français, en espagnol et en allemand, le portail est intégré à Salesforce afin d'offrir une expérience sans tracas tant aux partenaires de Cogeco Peer 1 qu'aux équipes de distribution partout dans le monde. Nos partenaires actuels sont invités à créer, dès aujourd'hui, leur compte sur le portail afin de commencer à profiter des nombreux avantages à valeur ajoutée qu'il propose.

Le Portail des partenaires est subdivisé selon les programmes pour partenaires et les régions et fournit donc aux partenaires un accès aux différentes fonctionnalités et ressources offertes sur le site qui est sur mesure et qui répond à leurs besoins. Les partenaires de distribution partout dans le monde peuvent dorénavant choisir parmi les offres uniques des programmes pour partenaires Cogeco Peer 1 suivants :

Programme pour partenaires de recommandation - Les partenaires peuvent générer de la croissance et accroître leurs revenus en recommandant des clients et des clients potentiels à Cogeco Peer 1. Ce programme propose une structure simple et facile à comprendre par laquelle les partenaires peuvent recommander de nouveaux clients à Cogeco Peer 1 et obtenir un paiement chaque fois qu'une vente est conclue. Puisqu'aucune condition ne doit être remplie pour demeurer dans ce programme, il est idéal pour ceux qui ne font que débuter ou qui préfèrent être payés en fonction des ventes conclues.

Programme pour partenaires de recommandation Plus - Les partenaires peuvent aider leurs entreprises à croître et obtenir des commissions résiduelles lucratives en recommandant des clients à Cogeco Peer 1. Pour les partenaires qui préfèrent maintenir une relation continue avec Cogeco Peer 1 ainsi que le client qu'il recommande, ce programme offre aux partenaires des commissions récurrentes trimestrielles selon le revenu mensuel récurrent global qu'ils génèrent. Bien qu'il y ait certaines conditions pour demeurer dans le programme, la structure de recommandation résiduelle signifie que les partenaires ont la possibilité de recevoir des commissions récurrentes plus élevées.

Programme pour partenaires de revente - Ce programme permet aux partenaires d'étendre leurs activités et augmenter leurs revenus en revendant des produits et services sélectionnés à un tarif réduit. Il propose une approche simple et collaborative d'utiliser notre marque mondiale pour découvrir des opportunités potentielles et revendre nos solutions à leurs clients, tout en acquérant un avantage concurrentiel et en bénéficiant de marges élevées.

Tous les partenaires disposent d'un accès au Portail des partenaires Cogeco Peer 1 sur mesure et un responsable de compte de distribution leur est attribué pour les aider à mettre en place ce dont ils ont besoin pour réussir. Pour en savoir plus sur le nouveau Portail des partenaires Cogeco Peer 1 ainsi que sur les nouveaux programmes pour partenaires, visitez le www.cogecopeer1.com/partners.

À PROPOS DE COGECO PEER 1

Cogeco Peer 1 est une filiale détenue en propriété exclusive de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) et est un fournisseur mondial de produits et services essentiels interentreprises tels que la colocation, la connectivité réseau, l'hébergement, l'informatique en nuage et les services gérés permettant ainsi aux clients partout au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest de se concentrer sur leurs activités principales. Avec 16 centres de données, un vaste réseau FastFiber NetworkMD et plus de 50 points de présence situés en Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un partenaire de confiance pour les petites, moyennes et grandes entreprises qui leur offre la possibilité d'accéder, de déplacer, de gérer et de stocker leurs données essentielles à travers le monde, tout en étant appuyé par un soutien à la clientèle supérieur. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cogecopeer1.com.

Pour les plus récentes nouvelles sur Cogeco Peer 1 :

Consultez notre blogue :https://www.cogecopeer1.com/fr/blog/

Suivez-nous sur Twitter : @CogecoPeer1_fr

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 10:03 et diffusé par :